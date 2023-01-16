这个春节，去网上办年货

商家在“2023北京年货节”通过线上直播推介商品。

新华社记者 鞠焕宗摄

“我在外地工作，还没回老家，线上订购的年货就已送到家门口”；

“往年都是大包小包提上门，今年直接在网上下单，买了年货礼包给亲友”；

“听说现在流行智能产品这样的‘数字年货’，我给爸妈下单了扫地机器人，可以智能换水、自动洗拖布，希望春节派上用场”……

春节临近，喜庆热闹的过年气氛洋溢在网络空间，众多网友点赞称好。由商务部、工信部、国家市场监管总局等指导的“2023全国网上年货节”正火热进行，丰富多彩、具有地方特色的网络促销活动上线，人们动动手指就能备齐年货。

“兔元素”火了

“兔年要到了，我特别喜欢小兔子，最近在网上买了好几件带有‘兔元素’的年货。”北京市民张女士说。

电商平台的数据印证了“兔元素”成为年货消费热点，兔年“拜年服饰”成为热门搜索词，兔耳朵帽子、兔子毛衣、兔子黄金等包含兔元素的商品备受消费者青睐。

许多老字号企业线上推出造型独特的兔年礼盒产品，在年货中加入年轻人喜欢的时尚元素，在颜值、内涵、宣传等方面下足功夫。例如，大白兔奶糖与可口可乐联名推出兔年限定礼盒“好事成兔”，故宫博物院与祥禾饽饽铺联名推出带有兔子造型的糕点，知味观兔年年货礼盒采用了兔年花车设计。

随着线上购买年货成为新风尚，不少在外游子选择“轻装返乡”，人未到家，年货已在路上。“我是在拉萨上班的湖南人，最近准备回家过年，想着给家人带点西藏特产。刚好看到网上年货节活动，立马在网上商城下单了一些特色肉制品寄回去。”家在湖南省长沙市芙蓉区的王女士说。

据了解，京东年货节专门打造“年货春运”主题会场，基于各地年货消费趋势推出“特色年货地图”“区域特色年货金榜”，让消费者轻松实现全国各地特色年货一站式购齐。

琳琅满目的商品、配送到家的服务，让网上年货节人气满满。根据商务大数据监测，年货礼盒、健康滋补用品、生鲜食品等销售增长较快。本来生活网运营人员介绍，年货买什么、怎么买，反映着人们观念的变化。销售数据显示，水果、粮油、肉禽、水产、休闲食品等年货必选品持续占据热销品类，年轻用户购买力强，所选商品更加凸显出优质、健康等鲜明特点。“将寓意美好的生鲜商品、优质食材赠予亲朋好友，传达健康祝福，在当下很有意义。”

“网上置办年货成为新潮流，可以说是中国数字经济蓬勃发展的缩影，折射出数字化服务给百姓生活带来的切实便利，人们在手机上点一点就能选到自己满意的年货。”清华大学互联网产业研究院副院长刘大成接受本报采访时说，网上年货节火热背后，离不开供给侧和物流端的强大合力。近年来电商基础设施飞速发展，供需精准匹配，物流体系成熟，让年货物品流通更加便捷。

年货地方特色足

“‘2023全国网上年货节’是新形势下释放消费活力、增添消费动力的利民惠民行动。”商务部相关负责人表示，各地积极采取措施，促进绿色消费、智能消费、健康消费，打造更多消费新场景。

在广州市，科技感十足的智能无人设备成为当地年货节活动的一大亮点。在海心沙亚运公园、花城广场，市民只需对自动巡游无人零售车招招手，即可现场扫码购物。广州创新实践“线上下单+机器人配送”模式，近100栋写字楼的消费者通过线上小程序下单后，机器人会及时将商品配送。广州还举办一系列新潮有趣的促销活动，比如“车尾箱集市”主打休闲风，运用抖音、快手等进行直播，打造都市消费新热点。

福建以“万里赴团圆，归家喝福茶”为主题，设立“福茶年货节电商专区”，涵盖获奖名茶、专项扶贫茶叶、特色茶周边、茶食等品类，并策划“多彩中国年”助力活动，通过生活化、场景化、真实化的短视频及创意海报等线上营销，引发人们对于“归家喝福茶”的情感共鸣。

从充满家乡味道的农副产品到来自全球的优质商品，南京市策划的网上年货节品类丰富，让市民在火热的网购中感受浓浓年味。俄罗斯糖果饼干、智利车厘子、阿根廷红虾……南京市商务局组织苏宁易购等电商发挥自身优势，精选来自丝路伙伴国的优质特色商品，让消费者一站尝遍全球美味。

“网上年货节适应了居民消费线上化、品质化的新特点，有助于促进消费，实现多方共赢。”中国人民大学经济学院教授张培丽接受本报采访时说，各地开设特色专场，有助于推广地方商品，打造地方特色品牌；商家、农户等市场主体通过积极参与网上年货节，有助于增加销售收入，提振发展信心；消费者通过多种方式参与网上年货节，方便高效地置备年货。

过个线上文化年

除了“吃穿用”，各类蕴含传统节日特色、体现中华文化内涵的线上活动也丰富多彩，不少网友留言“要过个文化年”。

“线上展现中国古代文化的魅力”“创新展览的呈现方式，让我在外地也能欣赏这样的文化盛宴”“仔仔细细地看了又看，果然都是宝贝”……近期，国家博物馆上新了“和合共生——故宫·国博藏文物联展”虚拟展厅，让网友春节期间足不出户畅游展览。展览依托故宫、国博的丰厚典藏，通过400多件历代文物精品，带网友探寻中国“和合”文化的历史渊源。

“春节是各地广泛开展非遗传承实践活动的重要时间节点，与春节相关的龙舞、狮舞、年画、剪纸、灯会、庙会等国家级非遗代表性项目共有200多项。”文旅部非物质文化遗产司副司长李晓松介绍，文旅部策划“文化进万家——视频直播家乡年”活动，将根据除夕、元宵节等时间节点推出“晒团圆年夜饭”“舞动中国龙”“点亮中国灯”等话题讨论、直播活动，同时发动非遗传承人用镜头记录年俗非遗传承活动。

为了让广大读者度过一个书香年、文化年，国家图书馆策划寻味年俗、共读好书、乐享年趣三大类线上线下活动，比如推出“玉兔呈祥书香迎春——中国人的新春盛事”活动，通过主题丰富的视频内容和生动有趣的互动话题，讲述中国人延续数千年的新春故事。国家图书馆还将联合全国各级图书馆开展“网络书香·阅见美好”春节传统文化专题阅读推广活动，涵盖电子书、有声书和年画图片等内容。

四川大学文化传播研究中心主任王炎龙接受本报采访时说，过个线上文化年具有积极意义，可以让丰富的文化内容实现最大限度的触达，在春节尤其具有仪式感，实现共情传播，更好满足人们的精神文化需求。互联网平台多方参与、即时互动，让文艺资源、文化活动可视可感可知，更加喜闻乐见、通俗易懂，是公共文化服务在形式上的创新。