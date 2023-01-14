“新时代中医药非物质文化遗产保护发展成果展”上线

本报北京1月13日电 （记者王美华）日前，由中国非物质文化遗产保护协会中医药委员会、中医药非物质文化遗产网主办的“新时代中医药非物质文化遗产保护发展成果展”正式上线，通过电脑或手机访问线上展馆，即可获得沉浸式观展体验。

据介绍，展览采用3D立体形式，分为5个展厅，包括1个序厅和4个非遗项目展厅，展示内容包括文字、图片、视频等。首批上线56项中医药非物质文化遗产项目，涵盖国家、省、市、区县四级名录。不仅有人类非物质文化遗产代表作名录项目“中医针灸”“藏医药浴法”，还有国家级非物质文化遗产代表性项目“中医生命与疾病认知方法”“中医诊法”“中药炮制技术”“中医传统制剂方法”“中医正骨疗法”“传统中医药文化”与少数民族医药“藏医药”“蒙医药”“回族医药”等。

中国非物质文化遗产保护协会副会长兼中医药委员会会长曹洪欣表示，举办该展旨在推动中医药非物质文化遗产保护、传承、传播与发展，促进中医药非物质文化遗产创造性转化、创新性发展，更好融入现代生活、融入和服务社会发展与国家战略，“我们将以此展为契机，探索打造足不出户的中医药非物质文化遗产线上传播模式，为大众了解、认识、享用中医药非遗提供便捷窗口。”