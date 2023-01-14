第四版新冠病毒感染重症诊疗方案出台

本报北京1月13日电 （记者白剑峰）为进一步做好新型冠状病毒感染重症病例医疗救治工作，切实提高规范化、同质化诊疗水平，国家卫生健康委会同国家中医药局日前组织专家对《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第三版）》进行了修订，形成了《新型冠状病毒感染重症诊疗方案（试行第四版）》（以下简称《方案》）。

关口前移加强重症临床预警。《方案》进一步明确了重症高危人群，对未达到重症诊断标准，但是年龄＞65岁、未完成全程疫苗接种、合并较为严重慢性疾病的新冠病毒感染肺炎患者，可以按重症病例管理。对重症高危人群进行生命体征监测，特别是对静息和活动后的指氧饱和度等进行监测；强调低氧在重症临床预警方面的作用，轻微活动后指氧饱和度＜94%，应警惕病情恶化。

将临床实践中行之有效的治疗方法纳入《方案》。在一般治疗中增加了高热和咳嗽等对症处理；在抗病毒治疗中增加了已在我国审批上市的小分子药物；增加了抗凝治疗；强调了清醒俯卧位通气的重要性；在氧疗和呼吸支持治疗方面，结合最新认识和研究证据，指出经鼻高流量氧疗优于鼻导管或面罩吸氧，改进了呼气末正压（PEEP）的设定方法，加强机械通气的肺保护措施。

修订完善中医治疗部分。增加了部分证型及“病证结合救治”内容，加强对重型、危重型病例中西医结合临床救治指导，更好的发挥中医药特色优势。

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 05 版）