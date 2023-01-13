新华社北京1月13日电 题：中外人员往来管理有何变化？政策措施实施效果如何？——国务院联防联控机制新闻发布会回应热点问题

新华社记者刘夏村、许可、任沁沁

我国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，出入境人员及交通工具卫生检疫、进口货物口岸疫情防控、边境口岸恢复开通等措施进一步优化。

中外人员往来管理有何变化？政策实施效果如何？1月13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，就公众关心的热点问题进行回应。

出入境人员数量呈现稳步增长、有序恢复态势

自1月8日起，中外人员往来暂行措施实施。

外交部领事司司长吴玺介绍，新的防控措施相较以前主要有三大变化：一是来华手续简便了，来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可来华，无需向我驻外使领馆申请健康码；二是取消了对航班数量、航线以及客座率的限制，逐步有序开放更多水路、公路口岸；三是取消入境集中隔离，对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。

“1月8日以来，从监测情况看，出入境人员数量呈现稳步增长、有序恢复的态势。”国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛说。

刘海涛介绍，1月8日到12日，全国移民管理机构日均检查出入境人员49万人次，较“乙类乙管”政策实施前上升了48.9%；日均入境25万人次，较实施前上升了54.7%，日均出境24万人次，较实施前上升了43.3%。

针对出入境人数大幅增长，吴玺表示，外交部已部署各个驻外使领馆做了大量准备工作，结合驻在国相关情况，制定具体的落实细则，帮助来华人员了解国内疫情防控政策和措施。

“我们也尽最大努力提供更好的领事服务、领事协助与领事保护，优化升级12308全球领事保护与服务应急热线，让所有在海外的公民，能够随时与祖国联通，随时感受到祖国的温暖。”吴玺说，“中国领事”App也将推出更多业务，实现护照、签证、养老金资格认证等“掌上办”。

提高查验效率确保人员、车辆顺畅通关

自1月8日移民管理优化政策措施实施以后，135.1万内地居民申办出入境证件，较政策实施前增长了129.4%。

“各地公安机关出入境管理机构及时采取多项措施，全力提供出入境证件办理的服务。”刘海涛表示，春节将至，内地居民赴境外旅游、探亲等需求会进一步增长，预计口岸将迎来人员出入境高峰。国家移民管理局已部署各级移民管理机构，加强通关查验组织保障，提高查验效率，确保人员、车辆顺畅通关，中国公民出入境通关排队不超过30分钟。

1月8日起，国家移民管理机构已及时恢复受理审批外国人申请普通签证延期、换发、补发，停留证件签发、换发、补发，居留证件的签发、延期、换发、补发等。但同时，中方发布新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案和优化中外人员往来暂行措施以后，少数国家针对中国公民入境采取过度和歧视性的限制措施。

“我们坚决反对并已采取对等措施。”刘海涛介绍，国家移民管理机构自1月11日起，暂停签发韩国、日本公民来华口岸签证，暂停实行72/144小时过境免签。

“中国始终坚持对外开放，欢迎外国朋友来华学习、工作，从事商贸、科研、学术交流、创新创业等活动。”刘海涛表示，国家移民管理局将适应出入境人员新期待新需求，为外国人来华在华、入出境及停居留提供必要的便利，保障中外人员正常往来，更好服务促进经济社会高质量发展。

首批恢复开通的边境口岸和毗邻港澳口岸运行平稳有序

1月8日以来，海关总署积极指导口岸所在地人民政府按程序有序稳妥恢复开通边境口岸和毗邻港澳口岸客、货运功能。

“首批恢复开通的边境口岸和毗邻港澳口岸运行平稳有序，为人员往来和贸易发展提供了安全便利的口岸通关服务。”海关总署卫生检疫司副司长李政良说。

当前背景下，要稳妥有序、科学规范做好口岸疫情防控工作，筑牢口岸检疫防线。

李政良介绍，海关通过优化口岸入境人员的卫生检疫措施、根据健康申报结果进行分类处置、优化入境货物检疫措施等做好相关工作。

李政良提醒广大来华人员，在口岸入境时，要按要求如实逐项填报《中华人民共和国出/入境健康申明卡》，如有隐瞒或虚假填报，海关将依据有关法律法规追究责任；如有检疫方面的异常，请配合海关做好流行病学调查、医学排查、采样检测等后续处置工作。

近期，随着疫情防控政策优化调整，国际航班呈现增长态势。中国民航局飞行标准司副司长孔繁伟表示，将按照“循序渐进、稳中求进”要求，科学合理安排国际航班计划，满足中外旅客国际出行需求。同时，把握好行业恢复发展的节奏，确保安全第一，确保航班量的增长速度同行业的综合保障能力相匹配，严守民航行业的安全底线。

孔繁伟提示旅客，出行前要主动了解目的地国家疫情防控政策，做好个人健康管理，乘机期间佩戴口罩，途中加强个人防护。