外交部：随着疫情防控措施不断优化 中外人员往来将逐步恢复正常

人民网北京1月13日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点机构和重点场所疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，“乙类乙管”实施以来，中外人员往来的管理情况跟“乙类甲管”相比有什么区别？政策实施以后，现在成效如何？

外交部领事司司长吴玺表示，新的措施是根据“乙类乙管”总体方案和国境卫生检疫法的相关规定制定的，在起草的过程中，充分考虑了疫情形势的发展、疫情防控工作的需要，以及出入境的需求，可以说暂行措施的总体精神和原则就是要推动中外人员往来逐步走向正常化。当然，也会采取必要的措施，防止境外疫情向国内倒灌，防止境外一些新的病毒影响国内疫情的防控。

吴玺表示，具体来说，新的防控措施出台后有以下几项变化：

第一是来华手续简便。取消了向驻外使领馆申报健康码的环节，大家在登机之前48小时核酸完成以后，可以填报到海关健康申明卡当中，如果是阴性就可以来华，如果是阳性的在转阴以后才能来华。另外，在签证的便利化方面，采取了新措施，恢复了定居、访问、过境、商务、团聚以及探亲和私人事务方面签证的审发，以便利外籍人士来华。

第二是航班更多。取消了对航班的数量、航线以及客座率的限制，现在国际航班正在稳步增长。在公路、水路方面，也在逐步有序地开放更多口岸。

第三是取消了入境集中隔离。来华人员入境的时候不再需要进行集中隔离了，只要健康申报正常，海关的常规检疫没有问题，就可以直接放行进入社会面，如果申报异常或者有发热等症状，海关就会进行抗原检测，如果检测是阳性，就会要求居家或者居所隔离，或者就医。这也是为了旅客的健康，疫情防控的需要。

自2023年1月8日新的规定实施以来，出入境人数明显上升。据了解，各个口岸运行非常平稳有序，因此非常有信心随着疫情防控措施的不断优化，中外人员往来将逐步恢复正常。