始终坚持人民至上、生命至上——我国三年抗疫实践系列述评之一

生命重于泰山，人民利益高于一切

新冠疫情发生三年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们因时因势优化调整防控措施，有效应对了全球五波疫情冲击，有效处置了国内100多起聚集性疫情，人民生命安全和身体健康得到有效守护，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

病毒频繁变异，形势不断演变，防控策略不断调整，而人民至上、生命至上，始终是中国抗疫斗争最鲜明的底色、最真实的写照。

以非常之举应对非常之事：始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位

2023年1月11日，武汉同济医院重症病房。

为全力保障新冠患者就医需求，医院重症病床数由原先的546张，扩增近一倍至逾千张。为患者检查生命体征，调整呼吸机参数，翻身、排痰、调整补液速度……医护人员紧张忙碌着。

“疫情三年，有太多变化，也有始终不变。”回忆起2020年那场异常艰难的“遭遇战”，武汉同济医院急诊科副主任医师冉晓说，相比于三年前，奥密克戎变异株致病性减弱，我们也拥有了对病毒更深入的了解、更多抗病毒药物的选择、更丰富的新冠救治经验。而始终不变的，是不放弃每一个生命的理念，是人民至上、生命至上的庄严承诺。

彼时的武汉，面对突如其来的疫情，我们以非常之举应对非常之事，全力保障人民生命权、健康权。把提高治愈率、降低病亡率作为首要任务，最精锐的医疗资源向最需要的地方集中，重症救治“一人一策”，从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，不放弃每一个患者。

“我曾目睹4万名医护人员志愿前往武汉，4.4万名建筑工人在3天内到达武汉，在10天内建成两个庞大医院……世界应该看到中国的努力，应该看到中国如何以不同于其他国家的方式对人民负责。”来自英国的纪录片导演柯文思说，自己这三年来就住在中国，“一直是中国努力保护人民生命健康的受益者”。

从武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，到成功控制住由德尔塔变异株引发的疫情，再到迎战奥密克戎变异株；从提出“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，到实现“应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治”……我们避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播，极大减少了重症和死亡，也为疫苗、药物的研发应用以及医疗等资源的准备赢得了宝贵的时间。

护佑人民群众健康安全，是一以贯之的“中国方案”，是始终不变的“中国理念”。

当前，中国疫情防控进入新阶段，工作重心从防控感染转向保健康、防重症，不仅有助于把防控资源更加集中到保护患有基础病的老人、孕产妇和儿童等重点人群，也有助于为经济活力加速释放创造条件，更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求。

“中国有效应对了多波次全球性疫情的冲击，感染率和死亡人数保持在全球最低水平。”正如柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉的评价，中国坚持人民至上、生命至上，近期出台一系列优化措施，保障人民生命安全，为民众生活提供便利，是及时且正确的。

以精准之措平衡非常之需：努力用最小的代价实现最大的防控效果

面对世纪疫情，防控救治、保障群众正常生活、确保经济社会必要运行，三者辩证统一、缺一不可。

湖南长沙建湘新村社区是典型的老旧社区，60%以上是老年住户。疫情之下，许多高龄、独居老人出行不便。

“不出门没法买菜买药，出门又担心‘阳’”。2022年12月26日，77岁的社区居民李奶奶收到社区干部、党员志愿者等组建的“老者帮帮团”送来的肉蛋、蔬菜和药品，解决了自己的大难题。

民生无小事，枝叶总关情。始终坚持以人民为中心的发展思想，始终锚定民心这个最大的政治，我们在疫情防控中兜住民生底线、保持民生温度，努力将疫情对民生的影响降到了最低，用最小的代价实现最大的防控效果。

2023年1月5日，建设者在华电海晶光伏项目B标段施工。由中建三局总承包公司承建的天津华电海晶1000兆瓦“盐光互补”光伏发电项目建设稳步推进，项目预计在4月建成完工。新华社记者 李然 摄

在疫情“遭遇战”阶段，全国上下紧急动员，依托强大综合国力，开展全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战，“水不停，电不停，暖不停，通信不停，生活物资供应不停，社会秩序不乱”，让海外华人感叹“不敢想象”。

在常态化疫情防控期间，我们把稳就业、稳物价、保民生作为必须守好的底线，“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，不断提高保障和改善民生水平。

这是2022年8月20日拍摄的宁夏银川招聘会现场。新华社记者 冯开华 摄

2022年前11个月，全国城镇新增就业1145万人，完成1100万人的全年目标任务；在全球通胀压力高企的背景下，我国居民消费价格指数同比温和上涨2%；粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上……就业稳、物价稳，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，经济社会大局保持稳定。

三年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们高效统筹疫情防控和经济社会发展，不仅最大程度保护了人民生命安全和身体健康，还如期打赢脱贫攻坚战、如期全面建成小康社会、实现“十四五”良好开局，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。

以科学之策求解非常之难：调整优化防控政策维护最广大人民根本利益

“随着中国经济从三年的新冠疫情中复苏，北京的街道再次出现拥堵，游客争相预订出国度假，企业预计商业活动将回升。”英国《金融时报》2022年12月29日这样报道。

人民至上、生命至上，不仅要保障人民的生命权健康权，也要把握住发展主动权。

新冠病毒感染自2023年1月8日起由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。国务院联防联控机制2022年12月27日举行新闻发布会，就相关热点问题作出回应。这是发布会现场。新华社记者 张玉薇 摄

1月8日0时17分许，中国南方航空CZ312多伦多至广州航班顺利降落在广州白云国际机场，这是“乙类乙管”总体方案和民航局入境新政实施后全国首班落地的国际航班。

航班落地后，入境人员不再实施闭环转运、集中隔离等措施，旅客相继从到达大厅走出，见到前来迎接的家人和朋友。

1月8日，我国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。从“二十条”到“新十条”，再到“乙类乙管”，防控政策的调整优化，是科学防控的及时、必要之举，也是更好统筹疫情防控和经济社会发展、维护最广大人民根本利益的战略、长远之举。

2022年12月31日，顾客在天津恒隆广场一家自助餐厅内用餐。新华社记者 赵子硕 摄

“我认为中国疫情防控措施优化调整十分及时。”萨尔瓦多驻华大使阿尔瓦雷斯说，“针对当下疫情防控的新形势、病毒变异株的新特点和中国的现实情况，中方依据科学研判作出政策调整是十分必要的。”

“新冠病毒感染调整为‘乙类乙管’，绝不是放任不管，而是要继续强化管理、服务和保障。”国家卫生健康委有关负责人表示，下一步将抓实抓细医疗救治资源准备，着力保证群众用药需求，做好老年人、儿童等重点人群防护救治，加强农村地区疫情防控，努力保障人民健康安全。

在加强新冠病毒感染防治、确保平稳转段的同时，各地区各部门采取各种积极措施，精心做好过渡期管理，让人员忙起来、生产热起来、信心强起来：

邮政快递业不断强化物流末端配送能力，加大保通保畅；文化和旅游部优化旅游景区疫情防控措施指南，机票、火车票、酒店预订持续走高；浙江、江苏、广东、山东等地组织“出海招商”，推动经济稳步恢复；全国最大单体“盐光互补”光伏项目等重大项目建设加快推进；餐饮、电影院等线下场所陆续开放，线下商业人气逐渐回暖……

2023年1月1日，市民在位于北京西单商圈的首都电影院检票观影。新华社记者 陈钟昊 摄

曙光就在前头。

疫情防控进入新阶段，秉持着“人民至上、生命至上”理念，再加把劲，坚持就是胜利，团结就是胜利。