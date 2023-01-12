消费券“来袭”，春节消费“热”起来

天津市第二期“津乐购”消费券发放活动11日正式启动，总计发放1.15亿元。活动设立汽车、家电、百货零售、餐饮文旅等四大消费券类型，持续至今年2月底。

春节即将到来，为活跃消费市场，提振消费需求，多地密集发放各类消费券，涉及餐饮、家电、文旅、百货、汽车等诸多领域：1月6日起，郑州市1500万元家电消费券正式发放；1月10日至2月28日期间，沈阳市发放1亿元新春消费券；湖北省也将发放2023年“惠购湖北”消费券……

在安徽省马鞍山市的马鞍山金福联红旗汽车体验中心，不少顾客正在选购汽车。“凭借消费券，顾客购车最多可优惠1万元。”马鞍山金福联红旗汽车体验中心总经理陆小见说。

元旦期间，顾客在马鞍山金福联红旗汽车体验中心选购汽车。（受访者供图）

为激发小微市场主体活力，突出惠民主题，多地还通过支付宝、抖音、美团等线上平台发放小额通用消费券、外卖券。天津市政府副秘书长于鹏洲介绍，消费者抢到通用消费券后可在商超、便利店、菜市场等任意应用场景享受优惠。

因临近春节，本轮发放的消费券使用途径和场景节日特色鲜明。多地在发放消费券的同时，叠加传统春节大促系列活动，以“券上券，折上折”的方式，深度激活消费潜力。结合春节年货购买热潮，天津市开展年货市集活动，集中销售天津当地老字号、土特产以及春节用品等，充分挖掘本地产品、品牌销售潜力。

为推动春节文旅消费复苏，酒店、景区等文旅专属消费券也应运而生。厦门市发放700万元新春文旅消费券，可在全市限额以上酒店、宾馆住宿时抵扣；西昌市将通过国内知名旅游平台向游客发放1000万元旅游消费券……一些地方还通过消费券结合特色旅游节等活动形式，拉动春节文旅消费。例如，当前正值冰雪旅游季，天津市以“畅游冰雪世界 共享美好生活”为主题，结合冬季特色，举办花灯、集市、展览等夜间活动，打造夜间冰雪消费券使用场景。

值得一提的是，数字人民币正成为越来越多试点地区的消费券发放、核销渠道。天津在京东等线上消费平台设立数字人民币消费券专区，消费者抢券后可用数字人民币核销。温州市也将于1月15日起发放数字人民币消费红包。

1月11日，在湖北省大冶市刘仁八镇年货节现场，群众正在采购年货。新华社记者王自宸 摄

各地商户和消费者积极参与消费券活动。“春节前后聚餐的人多，成为消费券核销商户更能吸引食客前来消费。”11日，湖北黄石“新春购物季·爱心消费月”活动正式开通商户报名小程序。一大早，在当地大冶市经营餐厅的熊先生就在小程序上传了信息，申请成为消费券核销用户。

11日，记者在天津第二期“津乐购”消费券活动的百货零售消费券发放页面看到，多种面值消费券上线即“秒空”。安徽省亳州市总价值261万元的消费券也不到1分钟全部被抢完。

多地商务部门既往数据显示，消费券发放活动拉动消费效果明显。去年6月至12月，湖北省先后投入12.59亿元财政资金发放消费券，拉动消费金额50.46亿元。据天津市商务局测算，天津市本轮投放的1.15亿元消费券，叠加企业、平台打折让利和补贴，预计拉动消费33亿元以上。

安徽大学经济学院教授郑兰祥认为，临近春节这一消费旺季，发放消费券是短期内刺激消费提升的有效方法，有助于扩大内需，增强市场活力，让老百姓有更多的获得感。