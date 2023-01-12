寒冬时节 防火灾隐患于未“燃”

◎新华社记者 刘夏村 林碧锋

【给您提个醒】

消防安全事关千家万户。眼下正值寒冬，居民用火、用电、用气增多，企业赶订单生产正忙，火灾风险需格外警惕。

各地要进一步加强隐患排查整治和安全监管，加大防灭火及救生知识宣传力度，以有力举措有效防范化解消防安全风险。

冬季是火灾多发频发阶段。应急管理部近期发布数据显示，2021年11月至2022年2月，全国共发生火灾27.43万起，造成963人死亡。从火灾场所看，居住场所火灾最为突出；从起火原因看，电气、用火不慎、遗留火种等引发火灾占比大。

谨防火灾风险，生活中的隐患不容忽视。尤其是冬季，北方天寒地冻、南方阴冷潮湿，电热毯、电暖气、烤火炉等派上用场，但由于使用不当或产品质量存在问题，“小火亡人”事故时有发生。各地要广泛宣传居民防灭火常识，加大力度打击假冒伪劣取暖产品，从“人”和“物”两个维度形成合力，并积极对独居老人等提供上门指导服务，让取暖之事成为安心之事。

谨防火灾风险，安全生产须臾不可大意。随着各地因时因势优化疫情防控措施，企业生产开始按下“快进键”，特别要注意防范劳动密集型企业、电焊等动火作业环节隐藏的消防安全隐患，尽早排查、及时化解。

春节临近，大型商业综合体、电影院、餐饮娱乐等场所的消防安全尤为关键，各有关方面要采取针对性举措，切实防患于未“燃”。

水火无情，人命关天。防范火灾，我们要从每一个人做起，从身边小事做起，清除一个小小的消防安全隐患，就可能避免一场大的火灾事故，共同发力保障消防安全。