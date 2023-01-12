加快建设老年友好型社区（民生观）

不断织密的社区养老服务网络、完善的社区养老服务体系，是对居家养老的重要支持

近日，国家卫生健康委、全国老龄办公布了2022年老年友好型社区名单。入选社区采取多种措施，为老年人提供优质多元服务：一日三餐，社区食堂能解决；日常诊疗，家庭医生来操心；沐浴照护，专业人员上门帮……这些贴心的做法，帮助老年人养老不离家。

目前，居家养老仍是大多数老年人的第一选择。不断织密的社区养老服务网络、完善的社区养老服务体系，是对居家养老的重要支持。打造老年友好型社区，能够让更多老年人留在家中，乐享幸福生活。

打造老年友好型社区，既要满足老年人基本的日常需求，还要解决他们面临的现实困难。从餐饮到就医，从护理到保健，从出行到陪护，每一项、每一条都会对老年人的居家生活产生影响。这就需要构建居家社区相协调的养老服务体系，创新居家社区养老服务模式，提升社区养老服务能力。

对此，国家已有相关政策安排。“十四五”期间，民政部将在社区养老服务方面，重点推进老年餐桌、日间照料、短期托养、互助服务等服务形式，让老年人从家门口走到小区门口就能够享受到身边的养老服务。同时，鼓励养老机构主动上门为老年人提供服务。

各地也有诸多创新实践。比如，苏州在居家养老中增设夜间照护床位，补齐服务短板；杭州通过大数据评估需求，为老年人提供更精准、更个性化的服务；南昌将专业养老服务企业引入社区，不断完善医养结合功能……在更多新技术、新模式的推广应用下，居家养老服务圈不断扩大、日渐完善。

打造老年友好型社区，还要关注老年人的精神需求。如今，越来越多的老年人开始关注自身的心理健康情况，追求更高质量的文化娱乐生活。对此，社区可以增加设施、完善功能，为老年人日常休闲提供场所，还可以加强组织引导，成立文艺社团、志愿团队，让老邻居走出门来乐在一起，让老街坊互帮互助、发挥余热。各种丰富的活动形式有益于老年人身心愉悦，真正实现老有所为、老有所乐。

让老年人生活舒适、舒心，需要各方努力，围绕老年人的需求丰富服务选择，不断打造老年友好型社区，把社区真正变为老年人的幸福家园。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 13 版）