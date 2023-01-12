强化服务，解决特殊群体购药需求

近日，辽宁省沈阳市全面贯彻国务院联防联控机制，实施“乙类乙管”，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

“‘乙类乙管’，重点是强化服务和保障。沈阳加强疾病监测预警，强化重点人群、重点单位、重点机构、重大活动的防控工作，大力开展居民健康教育。”沈阳市卫生健康委党组书记、主任梁宏军说。

截至目前，沈阳138家二级以上医疗机构全部设置发热门诊，198家社区卫生服务中心和110家乡镇卫生院全部设置发热诊室，24小时最大接诊量逾2万人。

为解决“药品难”等问题，浑南区构建“社区党组织+市场监督所网格员+药店负责人”的用药服务工作组，与辖区药房建立对接机制，形成需求清单，解决特殊群体购药需求。

“半天时间就把药送来了！”1月8日下午，家住浑南区彩霞社区的八旬老人张德容，收到了社区送来的退烧药。

“张阿姨是独居老人，收到求助信息后，我们第一时间安排给老人送药。”彩霞社区党委书记苏畅说，“我们将辖区内10家药房纳入社区服务矩阵，组成居民购药‘服务圈’，形成从社区到药房再到特殊人群的‘送药链’，解决药品配送‘最后一公里’难题。”

落实好“乙类乙管”，农村是一道重要关口。为此，沈阳加快构筑基层保健康防线，做好老年人、孕产妇、留守儿童等重点人员的健康监测，畅通转诊绿色通道，为农村老年人新冠病毒疫苗接种提供便利服务。

康平县建立了多部门联合解决居民需求响应机制，以村为单位，10分钟内响应、急需解决的1小时办结、能力范围外的第一时间上报；组建社会心理援助志愿服务团队和心理危机干预团队，开通援助志愿服务热线。自1月1日以来，线上线下累计解决村民需求、进行心理疏导1876件次；发动农村党员、志愿者等力量，储备县乡村三级应急预备力量3165人。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 06 版）