陕西安康：为群众发放“爱心药”

“您好，这是政府发的药，小白袋是发烧的时候吃一颗，黄袋子是全身疼时才吃一颗，千万不能吃错了，有啥问题先给我打电话再吃……”1月6日，陕西省安康市汉滨区叶坪镇卫生院妇幼专干张荣新、镇民政所干部雷天坤挨家挨户一边发放免费药品，一边再三叮嘱。

不仅仅是叶坪镇，为最大限度满足群众用药需求，汉滨区多方筹措，在紧急采购132万元感冒退烧类药品保障基层医疗机构用药的同时，通过民政、慈善等部门采购和干部职工捐赠，组织了价值48万元的退烧、止咳、抗病毒、抗菌类等26种药品，下发到辖区37个镇卫生院，专门用于五保老人、留守儿童等弱势群体的免费供药。

“我们按照分批发放、逐步到位的原则，要求卫生院和村医务室对感染新冠病毒的特殊人群对症开处方、免费供药。”安康市汉滨区卫生健康局局长胡登基说。此外，安康市各药企也纷纷参与医药物资保障工作，为群众发放“爱心药”。

“每人可在门店免费领取6粒布洛芬和一袋维C银翘片，60岁以上的老人，优先发放。”1月6日，在位于安康城区党校路南苑国际小区楼下的朋成大药房内，药剂师庞贞珍一边招呼着进门的群众，一边熟练地发放着药品。

“我们最近在厂家蹲点采购了一批药，计划将100万余粒布洛芬片和10万袋维C银翘片，免费在13家连锁门店进行发放，以解群众的燃眉之急。”安康市朋成医药连锁有限公司董事长刘朋成说。