餐饮业复苏回暖 数字化转型加快

近期，天津线下餐饮、旅游、购物等消费业态回暖迹象显著。图为顾客在天津恒隆广场一家自助餐厅内取餐。

新华社记者 赵子硕摄

“忙并快乐着”——这是很多餐饮人近期的共同感受。

随着疫情防控政策密集优化调整，国内餐饮市场加快复苏，大街小巷再次点燃浓浓烟火气。

刚刚过去的元旦假期，位于山东济南大观园景区的“城南往事”客流量猛增。“1号晚上11个房间全满，等餐区也坐得满满当当，一直到晚上10点半还没忙活完。”店长王一举说。

让王一举兴奋不已的，还有年夜饭的预订情况。“11个房间全订满了，大年初二也订出去好几间了。”他说，元旦和春节是餐饮市场复苏的试金石，大家有信心恢复到疫情前的状态。

近期，各地相继推出政策举措，加快推进餐饮市场复苏：重庆通过分批发放消费券、启动跨年迎新消费节等措施，促进餐饮零售等消费；武汉餐饮业协会联合餐饮企业推出煨汤滋补美食节、邻里年货节等系列活动；天津启动跨年暖心购物季，带动商圈烟火气加速回归……

美团数据显示，多地餐饮消费出现不同程度恢复，线下门店客流逐步增长。元旦假期前两日，全国堂食线上交易额较前一周同期增长超1倍。其中，江苏、浙江等地相关交易额增长超230%。

复苏暖意渐浓的同时，越来越多餐饮企业通过数字技术和智能设备应用，加快转型升级步伐。

“莜面鱼鱼”“莜面村三种蘑菇”“胡萝卜焖饭”……只见数百个产品研发项目在多维表格里清晰排列，项目负责人、完成进度、优先级一目了然。

西贝餐饮研发经理崔雯雯告诉记者，过去企业在信息流转环节需要耗费较高的人力和时间成本，通过引入飞书多维表格等数字化管理工具，实现项目流程自动化，方便资料归档和数据沉淀，帮助企业高效推进研发项目管理。

“餐饮业正在拥抱新的数字化经营主场。我们希望通过对产品研发、门店运营、巡检记录、供应商需求反馈等信息的标准化管理，提高餐饮门店数字运营能力，助力更多连锁企业和中小商家降本增效。”飞书企业效能顾问马金歌说。

智能青提剥皮机仅用1分钟就能为一筐青提去皮，智能水果去核机4分钟完成1公斤橄榄去核……在新茶饮品牌喜茶的一家门店里，记者看到各类智能设备正在高效运转。

“专业智能设备的应用，不仅减轻了人员工作压力，提高生产效率，还能最大限度保证每一杯产品的口感都是一致的。”喜茶相关负责人说，企业组建了专业智能设备研发团队，目前已推出3款智能设备并在门店进行大规模应用。

中国商业联合会日前发布的“2023年中国商业十大热点展望评述报告”显示，作为供给端升级核心推动力之一，数字化为餐饮业带来深度变革，未来，餐饮市场竞争不仅体现在企业之间产品和服务的竞争，还体现在前端场景和客流量的竞争、后端系统和供应链的竞争。

“随着数字管理系统、移动支付、大数据等发展普及，越来越多企业推出线上化、数字化运营模式，加大智能设备投入和使用，餐饮商家数字化改造进程加快，将进一步推动全行业转型升级。”中国连锁经营协会会长裴亮说。

（据新华社北京1月8日电 记者王雨萧）