本报电 （陈得）世界中医药学会联合会浮针专业委员会2022年会日前在河北省石家庄市举办。会议由世界中医药学会联合会浮针专业委员会主办、河北省中医药学会浮针专业委员会协办。

中国科学院院士韩济生表示，浮针作为一种新型针灸，凭借着临床疗效获得了许多认可。展望未来，要进一步发展就要清醒地认识到，临床和科研是相辅相成的。针灸治疗不仅要有效，还要有理。几十年以来，针灸疗法之所以能够走出国门，在世界各地掀起针灸热，重要原因之一就是针灸的科研取得了显著成果，这些成果向世界人民展现了它的科学价值。所以，不论是浮针还是传统针灸，都要继续秉承科研精神，通过科学的力量和方法寻找其治疗规律，并借助于现代科技为古老的针灸注入新的科学内涵，进而推动针灸在全世界的大踏步发展。

北京中医药大学浮针研究所所长符仲华表示，浮针医学走过的26年间，无论是临床、科研、教学，还是针具的研究，采用的都是“遵从传统，化繁为简；放眼未来，守正融新”的方法论。浮针针具的发明是受《黄帝内经》“直针刺”描述等启示，浮针医学理论的不断完善特别是气血新论的提出，也是对传统中医理论的再思考和简化。这些“化繁为简”的过程，让浮针做到了既有效又有理，即不仅临床有效，也用现代科学的语言说明了其为什么有效。