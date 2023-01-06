北京：对标对表“乙类乙管”方案 全面梳理各项防控政策

北京新型冠状病毒感染疫情防控工作第433场新闻发布会。人民网 董兆瑞摄

人民网北京1月6日电 （董兆瑞）1月6日，在北京新型冠状病毒感染疫情防控工作第433场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，根据疫情防控需要，党中央决定从2023年1月8日开始，对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，北京将不折不扣坚决贯彻执行，细化落实“乙类乙管”实施方案。坚持预防为主、防治结合；坚持分级分类、精准应对；坚持社会协同、群防群控；坚持依法依规、科学有效。

徐和建表示，各工作组要加强对前期工作梳理总结，提前做好监测预警、预防控制、医疗救治、药物研发、药品供给、重点机构、人员和地区防控，信息发布和宣传教育等各方面准备工作，进一步提高措施的科学性、针对性、有效性，强化各环节衔接，确保平稳有序实施“乙类乙管”，让群众感受到实实在在的变化。要对标对表“乙类乙管”方案，全面梳理各项防控政策，对不符合“乙类乙管”方案政策要求的规定要求坚决及时取消，对与“乙类乙管”方案政策相矛盾的规定要求坚决彻底撤销。

徐和建强调，从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，调整的是“管”的等级，而非“不管”或者“躺平”。北京各区各部门各单位要继续坚持人民至上、生命至上，聚焦“保健康、防重症”，聚焦群众急难愁盼，大力推进健康北京建设。请市民朋友要继续坚持戴口罩、勤洗手、保持社交距离、加强个人防护，养成文明健康生活方式，履行好健康第一责任人职责。新春佳节将至，无论就地过年还是返乡过年，无论是阳康人员还是未感染过的人员，回家过年阖家团圆，仍然需要我们注意做好全程健康防护。