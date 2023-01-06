“乙类乙管” 如何实施？北京出台1个总方案和5个配套方案

北京召开第433场新型冠状病毒感染疫情防控工作新闻发布会。人民网 董兆瑞摄

人民网北京1月6日电 （董兆瑞）1月6日，在北京新型冠状病毒感染疫情防控工作第433场新闻发布会上，北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂介绍，近日，国务院联防联控机制综合组发布了《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，我国疫情防控进入新阶段，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹本市疫情防控和经济社会发展，结合北京疫情防控实际，首都联防联控协调机制、北京疫情防控工作领导小组专门研究制定了《北京市新型冠状病毒感染防治工作总方案》及监测预警、重点人群社区健康服务、农村地区防控、学校防控、养老机构防控等5个配套专项工作方案。

《总方案》坚持人民至上、生命至上，围绕“保健康、防重症”，及时采取相应工作措施，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响；坚决落实国家“乙类乙管”总体方案及其配套的一系列文件要求，结合北京实际，充分做好衔接，确保“乙类乙管”平稳有序实施；充分考虑北京当前新冠病毒感染疫情所处阶段及下一步人员流动、境外输入等面临的疫情风险，提前谋划应对；突出首都功能定位和首善标准，对保障首都重大活动安全顺利举办等方面作出具体安排；着力实现从管理管控到以服务保障为主转变，兼顾短期目标和长期任务，做到疫情防控工作的远近结合。

《总方案》细化了30条工作措施，从新冠病毒感染疫情监测、疫情风险评估预警、分级分类社会防控等方面，健全监测预警体系；围绕大力开展疫苗接种、倡导坚持个人防护、开展爱国卫生运动、调整人群检测策略、优化进出京人员管理等方面，提高预防控制水平；突出重点机构、重点人群和农村地区防控；强化医疗资源建设储备、分级分类救治患者、三级医疗救治体系、重点人群医疗健康服务保障等方面，做好医疗救治服务；聚焦药品供应保障、信息化支撑能力提升、药物和疫苗生产研发等方面，强化支持保障能力；强调优化社会管理措施、全力推进复工复产、保障交通运输顺畅等方面，保障社会经济运行。《总方案》提出的工作措施及配套专项方案具体要求，为1月8日实施“乙类乙管”后，北京市针对新型冠状病毒感染疫情“如何防”“如何治”以及“如何管”做出了具体的措施安排。

李昂表示，下一步，北京市将进一步认真贯彻中央部署，落实国务院联防联控机制各项要求，平稳有序实施“乙类乙管”，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，确保首都社会稳定安全。

此外，李昂介绍，在配套方案中，为突出传染病防治预防为主的工作方针，动态掌握北京市人群中新冠病毒的感染水平及其变化趋势，科学研判和预测疫情发展态势，分级分类实施社会防控措施，专门制定《北京市新型冠状病毒感染监测预警工作方案》，通过建立市民核酸和抗原检测监测、医疗机构新冠病毒感染病例监测、社区感染水平监测、入境人员核酸检测监测、新冠病毒病原学监测以及学生症状监测、人口流动监测、污水监测等多渠道多源的综合监测预警体系，实时监控新型冠状病毒感染疫情发展态势和波及程度，综合考虑疫情流行强度、严重程度、医疗资源占用等因素，及时评估风险并动态实施分级分类的疫情防控措施；针对疫情非流行时、流行时和流行严重时的疫情防控，列出了针对性的社会防控措施清单，为“乙类乙管”后疫情防控工作设定了路径，明确了具体要求。

李昂提醒广大市民朋友，新阶段新冠病毒感染防治工作，仍然离不开大家的支持和配合，要继续坚持戴口罩、勤洗手、常通风等良好个人卫生习惯和健康生活方式，重视个人防护，做好自身健康第一责任人。