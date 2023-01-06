科学除螨  健康生活（民生服务港）

进入冬季，人们室内活动增多，开窗通风减少，尘螨等吸入性过敏原容易诱发哮喘、鼻炎等疾病。调查数据显示，尘螨过敏原可在我国95%的家庭床尘中检出，60%的哮喘、鼻炎患者对尘螨过敏。

值得注意的是，从除螨喷液，到除螨药包、除螨洗衣液，日化产品占据了除螨市场80%—90%的份额。面对琳琅满目的产品，如何正确挑选除螨用品，科学除螨呢？

专家表示，尘螨与寄生在皮肤中的螨虫不是同类，非尘螨过敏的人群不必过度担心，只要做好日常清洁即可。过敏性哮喘、过敏性鼻炎以及婴幼儿等免疫力低下的人群则需要使用除螨产品。除螨喷雾虽然有效，但不建议喷洒在贴身衣物上。

据了解，目前市场上多数企业宣称自己的产品具有极强的除螨功效，大多标注除螨率大于99%或达到100%。由于缺乏科学统一的功效检测标准，消费者无从分辨真伪。

近日，中国日用化工协会发布《日化产品驱螨、抑螨和杀螨性能的评价方法》团体标准，适用于一般液体、乳状液体、凝胶、膏、水溶性和非水溶性固体、粉剂等产品，涵盖日化产品的全部剂型。

中国日用化工协会理事长王万绪表示，该标准是我国日化行业除螨产品首个标准，属于通用型评价方法标准，有利于规范该类产品的生产制造、检验和市场销售，为消费者选择高质量产品提供技术标准支持。未来，消费者可以选择具有除螨认证的日化产品。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 19 版）