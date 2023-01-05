守望相助，共同呵护精神健康

“当你焦虑、沮丧、失落、郁闷、无助，无法排解的时候，请不要一个人‘战斗’。”近来，多地新开通24小时心理援助热线，充实心理干预专业工作人员力量，面向大众免费开展心理疏导和慰藉服务。

虽然素未谋面，但心理援助的专家和志愿者们，用专业、耐心和友善默默守护每一位咨询者，缓缓安抚他们的忧虑，带给他们信心和勇气，带他们早日回归正常生活。据统计，北京市社会心理工作联合会新开通的24小时心理援助热线，仅一周就服务近百人次。在这个较为隐形的战场上，更多人正彼此守护、携手努力，构筑健康和安全的堤坝。

疫情发生以来，人们不仅面临身体健康方面的威胁，也要应对精神健康方面的挑战。由于长期居家、社交隔离，人们不可避免会产生孤独、恐惧、烦躁、焦虑甚至抑郁等问题。此前，中国科学院院士陆林披露，此次疫情使全球增加了7000万抑郁症患者、9000万焦虑症患者，失眠患者亦呈现翻倍态势。

而若要进一步细分的话，青少年、“家有儿女”的女性以及医护人员等又是其中的高风险人群。由于长时间线下停课，青少年们被迫居家上网课，与同伴交往的减少、电子产品使用时间的增多、与父母摩擦的增加，以及体育锻炼、睡眠规律被打破等，都易导致异常情绪波动等问题。对于女性来说，疫情期间不仅要面对工作压力，还要承担更多的家务和育儿负担，心理状态持续处于高压中。而一直处于抗疫一线的医护人员，要对抗的紧张情绪和压力更大，精神状态也更加堪忧。

随着疫情形势变化，一些社交隔离等政策逐步放宽并取消，人们的生活也渐归日常，自我调适之下，不良心理状态或将缓解，但仍有部分人群需要借助外界专业帮助来对抗这些影响。对于这部分需求，我们要给予足够的正视和重视，同时努力增加精神健康方面的医疗人员及服务的资源供给，畅通多种渠道，让这些服务可以便捷快速抵达那些等待帮助的人群。同样重要的是，要通过多种方式引导大众正确认识焦虑、恐慌等心理问题，摆脱对这些问题的病耻感，必要时勇敢向外界求助。

当前，我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。就保健康而言，维护好人们的精神健康和确保人们的身体健康同样重要，亦是践行“人民至上”的必然要求。呼唤各社会主体通力合作，取长补短，守望相助，共同应对精神健康挑战，共同呵护精神健康。