AI预测蛋白质结构获突破 智能机器人多领域显身手

美国的数字经济主要在人工智能（AI）、超级计算机以及智能机器人等领域发力：超级计算机“前沿”在全球独占鳌头、人工智能预测了6亿多种蛋白质结构、开发出水陆两用的毫米级折纸机器人等。

在计算机科学领域，国际超算组织宣布，位于美国橡树岭国家实验室的超级计算机“前沿”在2022年国际超算Top500榜单中拔得头筹，成为现今世界上运行速度最快的超级计算机，算力高达每秒1.1百亿亿次。

在AI方面，元宇宙平台公司（Meta）研究人员利用人工智能ESMFold预测了来自细菌、病毒和其他尚未被表征微生物的6亿多种蛋白质的结构。加州大学圣地亚哥分校工程学院的纳米工程师开发了一种AI算法，可几乎即时地预测任何材料的结构和动态特性。麻省理工学院工程师采用类似乐高的设计，创建出一款可堆叠、可重新配置的AI芯片。

在智能机器人领域，斯坦福大学科学家开发了水陆两用的毫米级折纸机器人。西北大学工程师开发出有史以来最小的像螃蟹一样的遥控步行机器人。北卡罗莱纳州立大学研究人员开发出迄今游泳速度最快的“蝴蝶机器人”。麻省理工学院工程师开发了一种远程机器人系统，可帮助外科医生对中风或动脉瘤患者进行快速远程治疗。约翰斯·霍普金斯大学研究团队设计的智能组织自主机器人STAR在没有人类指导的情况下，对猪的软组织进行了腹腔镜手术，这是向机器人最终在人体上实施全自动手术迈出的重要一步。