坚持底线思维，做好农村疫情防控

随着春节临近，我国即将迎来城乡之间人口的大规模流动，农村地区的疫情防控牵动着各方关注的目光。近日，《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》（以下简称《方案》）印发，为指导农村地区应对岁末年初人群流动带来的疫情防控挑战提供了科学指引。

随着疫情形势变化，好多人计划回家过年，从城市返乡的高峰局面可能出现。农村地区地域广袤，人口庞大且分散，人均医疗资源有限，如何应对各种已知和未知风险，成为当前的巨大挑战。

正因为此，此次国务院联防联控机制和中央农村工作领导小组联合发文，就健全基层疫情防控体系、保障农村地区医疗物资供应、提升重症救治水平、加强农村重点人群防护、统筹推进农业稳产保供等事项作出针对性的安排，是因时因势作出的科学部署，各地应结合本地实际加紧落实。

做好农村疫情防控，应对潜在风险挑战，既不能过分惶恐、自乱阵脚，也不能麻痹大意、等闲视之。当下，不少农村地区已经经历了一轮病毒感染，一些人以为“阳过”就万事大吉，对于可能出现的突发情况主观估计不足，存在侥幸心理，这种心态势必影响农村疫情防控的工作部署，让薄弱环节难以得到有效加固。

农村疫情防控要稳扎稳打、步步为营。当前，我们对于新冠病毒的了解仍然有限，抓住时间窗口充分做好准备，是科学应对疫情的客观要求。只有坚持底线思维，发扬“宁可备而不用、不可用而无备”的担当精神，不折不扣落实好《方案》的各项要求，才不至于在突发情况发生时措手不及。

期待在全社会的共同努力下，各地能够扎实有序做好农村防疫的各项准备，尽最大努力降低疫情对农村正常生产生活秩序的冲击，让团圆之年更加欢乐祥和。