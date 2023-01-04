跨越障碍，让旅途更有爱

纪寻（右）的创业项目曾得到欧洲无障碍旅游协会的支持，并获得20万欧元的投资。

受访者供图

纪寻在撒哈拉沙漠旅行。

从蜿蜒漫长的加州1号公路到群山起伏的科西嘉岛，从广袤寂寥的撒哈拉沙漠到古迹遍布的巴塞罗那……近10年来，纪寻去过30多个国家，包括许多从前她只在书中读到的地方。

由于身患罕见病，纪寻从小无法站立行走，常年与轮椅为伴。在家人不离不弃的陪伴下，纪寻从未放弃自己的求学之路，她考入南京林业大学英语系，并出国留学，成功获得加州大学洛杉矶分校和巴黎政治学院的双硕士学位。

环游世界的经历，让她得以了解不同国家无障碍设施的建设情况，2016年回国后，纪寻有了创业的打算。让更多残障人士走出家门、更好地融入社会，是她创办“奇途无障碍”的初衷。

无障碍建设的质量影响出行意愿

坐落于捷克南部波西米亚地区的CK小镇（克鲁姆洛夫），被誉为“世界上最美丽的小镇”之一。留学期间，当纪寻来此旅行的时候，这个像带游客回到了中世纪的古城，因其便利的无障碍设施，给纪寻留下了十分深刻的印象。

“我提前预订了一家价格很便宜的民宿，网站上显示这里配有无障碍设施。但坦白说，在到达之前，我并没有对它的无障碍设施怀有很大期望，我不认为这里会以星级酒店的标准来进行无障碍改造。”纪寻说。

然而，纪寻没想到的是，房门一开，屋内无障碍设施一应俱全：轮椅可以顺利进入的淋浴间，墙面还安有折叠式洗澡椅和扶手。“‘特殊旅行者’出行时，首先考虑的并不是‘我想去哪里’，而是‘我能去哪里’。无障碍设施是否真的有效、便利，将直接影响有需求人群的出行意愿。”纪寻说。

由于到达后才发现无障碍设施与介绍有出入，纪寻此前已在几个国家有过临时换住所的经历。楼内多了几个台阶、马桶高了几厘米等看似细微的差别，都会成为有无障碍的关键。因此，这家看似平常的捷克民宿，更让纪寻惊喜。

“为什么会想到将自己的家改造成为无障碍场景？”纪寻询问民宿的女主人。

原来，女主人在回到CK小镇之前，曾在爱尔兰和德国旅居多年，那里的很多无障碍设施便是如此。当她决定回到家乡开民宿的时候，就想对家里进行改造，当然，这也可以吸引更多客人。

“比如我就是这样被吸引来的。”纪寻说。

让更多“特殊旅行者”能够自由出行

“如果你想去撒哈拉，总会找到一千种方法。”6年前的一篇博客中，纪寻写下了与北非的一次难忘邂逅。

2016年12月底，撒哈拉西北入口，她在摩洛哥与阿尔及利亚交界处的Chegaga营地，与同行的外国游客一起围着篝火，喝着加拿大人带来的红酒，敲着当地传统手鼓，身旁摩洛哥小哥哼唱着阿拉伯长调。头顶是满天繁星，远处是无垠荒漠，只有纪寻自己知道，同她一样的“特殊旅行者”想要亲眼见到眼前这一幕景色有多么不易。

撒哈拉之旅得以成行，离不开纪寻机缘巧合之下认识的卡罗尔和约瑟。卡罗尔原先是一名护士，约瑟是救护车司机兼机械师，因整个职业生涯都在与残障和病患人士打交道，他们萌生了为残障病患人士打造一个度假场所的想法。2008年，夫妇俩最终选择在摩洛哥马拉喀什实施这个想法。由于价格相较其它无障碍旅行服务低了许多，纪寻顺利完成了北非之旅。

“除了治病，我们还需要生活，还需要娱乐，还需要快乐。”旅行路上，纪寻萌生了创建一支团队、提供“无障碍旅游”服务的想法，像约瑟和卡罗尔夫妇一样，让更多“特殊旅行者”能够自由出行。

纪寻曾发起过一项面对国内残障人群的调查，在回收的623份有效问卷中，42%的人有出门旅行的经历，8%的人年均旅行消费超过1万元。她相信，国内无障碍旅行会有广阔的发展前景。

帮助残障群体更好地融入社会生活

如今，纪寻的初创团队里共有5名成员，他们计划逐步建立特殊旅行者社区和旅游供应商数据库，连接无障碍旅游供应商和旅行者。

除此之外，“奇途无障碍”还为残障人群提供了更广泛的服务类别。在纪寻与团队运营的公众号里，有岗位收集、有沙龙活动、有经验分享、也有好物推荐。她希望这个平台能为残障群体提供更多有效信息，帮助他们挖掘更多生活的可能性。

近年来，国内无障碍建设速度加快，无障碍服务质量也在提高。存在无障碍需求的社会成员并不限于特定群体，身体机能衰退的老人、意外受伤行动不便者，甚至推婴儿车或拎重物的行人……生活中的无障碍需求广泛存在，直接影响着每个人的生活。

不久前，无障碍环境建设法草案已提请全国人大常委会审议。在2012年颁布实施的《无障碍环境建设条例》基础上，草案提升了相关标准和要求，进一步拓展了无障碍内涵，引起社会关注。这是中国首次就无障碍环境建设制定专门性法律，业内分析人士认为，此举必将对提升包括残疾人、老年人等在内的全体社会成员权益保障水平产生重要影响。

从“有没有”到“好不好用”，纪寻对国内无障碍环境建设快速发展的感受更加深刻。马路上的坡道现在随处可见，乘地铁不再像几年前那样担心害怕，无障碍卫生间的启用数量也在增加。“不仅硬件设施建设更加完善，公众的无障碍理念也在提高，更多人将关注目光投向了这一领域。”纪寻说。

在纪寻看来，无障碍建设问题背后，还需要考虑残障人群深层次的社会融入度。“比如，依靠一些社会资源的投入与倾斜，让更多残障人士拥有合适的就业机会。融入社会生活、实现生命价值，大家才能在心理层面更好实现‘无障碍’。”纪寻说。