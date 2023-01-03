国家卫健委：疫情发生三年来，中方与世卫组织开展技术交流60余次

人民网北京1月3日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中医药医疗救治工作有关情况举行发布会，并回答记者提问。

对于新形势下如何与世卫组织进一步加强交流与合作的问题，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，疫情发生三年来，中方始终秉承着公开、透明的态度，与世界卫生组织、与世界各国和地区保持着务实的交流合作。在2020年1月，中方主动提出并与世界卫生组织建立了技术交流的机制，中方的专业技术部门、有关专业机构和专家，这三年来一直同世界卫生组织保持着密切沟通。据不完全统计，双方就新冠疫情防控、医疗救治、疫苗研发、病毒溯源等领域开展了技术交流60余次。

同时还和全球180多个国家和地区，以及10多个国际组织共同举办疫情防控技术交流活动300余场，毫无保留分享中国抗疫经验。

米锋说，在“新十条”优化措施发布以来，中方已于2022年12月9日、12月30日两次同世界卫生组织召开技术交流会议，就当前疫情形势、医疗救治和疫苗接种等技术议题进行深入交流。中方愿继续同包括世界卫生组织在内的国际社会团结合作，助力全球早日终结疫情。