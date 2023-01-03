人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

转需！收好2023开工多场景防护指南

2023年01月03日16:23

【转需！收好#2023开工多场景防护指南#】#2023开工第一天#，防护不能少！出门前、通勤途中、上班时、回家后，不同场景下的个人防护怎么做？收藏备用↓↓

来源：人民日报法人微博

(责编：袁勃、杨光宇)


相关新闻


热门点击排行榜