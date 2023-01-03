把健康生活理念融入家教家风建设

本报北京电 （记者王美华）家庭是组成健康中国的重要细胞，家风是弘扬健康观念的重要手段。近日，以“好家风 健康行”为主题的2022中国家庭健康大会暨2022年度全国爱国卫生运动大会家庭健康分会在北京召开。

2021年，家庭健康主题推进活动中的“孕妈萌宝小鸟餐”给广大网友留下了深刻印象。2022年，由中国计生协等7部门共同发起的2022年度家庭健康主题推进活动——“健康家·味道”征集活动，继续推进合理膳食行动深入中国家庭。

全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计划生育协会党组书记王培安介绍，2022年，中国计生协联合多部门，开展“好家风 健康行”家庭健康主题推动活动，通过分享健康家风故事与健康饮食习惯，倡导文明健康绿色环保的生活方式，传递好家风，感受健康温度，进一步巩固家庭健康促进成效，打造健康中国、健康家庭服务品牌。

“将健康生活理念融入家教家风建设，有益于千千万万中国家庭的幸福，更有助于夯实健康中国的基础。”中国计划生育协会副秘书长何翔介绍，主题推进活动开展以来，各部门有序联动、密切配合，各地高度重视、精心组织，群众参与度高，社会各界反响热烈。据不完全统计，全国共开展家庭健康主题推进活动3万余场，线上线下吸引近6000万群众参与。尤其在常态化疫情防控中，这些健康家风创建活动凝聚起巨大合力，实现家教家风建设与健康中国建设相得益彰。

会上，国家卫健委能力建设和继续教育中心主任杨爱平介绍了2022年度“中国家庭健康守门人”征集活动情况。截至2022年11月10日，主办方收到来自全国各地申报的“中国家庭健康守门人”案例400余个，最终评选出150个典型案例，其中，个人案例90个，团队案例60个。

本届大会是2022年度全国爱国卫生运动大会家庭健康分会，由中国计划生育协会、全国爱卫办、中国红十字会总会指导，国家卫健委人口文化发展中心联合指导，中国家庭报社主办，旨在汇聚多方合力，探索健康家庭建设新路径，推动健康中国行动和爱国卫生运动在中国家庭落地生根。