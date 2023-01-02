“阳康”者照料感染者 这项服务靠谱吗？

近日，部分“阳康”者表示可为正在感染的患者提供照料服务。一名康复者告诉北京青年报记者，他在12月9日确认感染，目前已康复多日。不少家庭联系他，希望有偿请他去照料家中感染的亲属。对此，医生提醒，照顾患者应尽可能做好自身防护，避免再次感染的可能性。如果在照顾患者期间，发现患者存在高热不退、呼吸困难等症状，一定要及时送医。

在上海的康先生告诉北青报记者，他2022年12月9日通过抗原检测确认感染新冠病毒，目前已经康复10天了。近期康复后，便开始帮忙照顾阳性患者，“一方面可以分享我康复的经验，一方面也可以补贴家用。”

康先生介绍，目前每天几乎都会有人联系他寻求帮助，“大多数求助者表示家中有亲属在上海独自居住，亲属感染后需要找人帮忙照顾。一般来说，客户会希望我去对方家里帮忙收拾一下，如果患者有需要，可以帮忙把药物、食物送过去。我做饭水平不高，也跟客户说好了，他们有想吃的东西可以联系餐厅打好包，我会过去取。”

他同时表示，在接单前，会详细询问患者的具体情况，“如果患者年纪很大或者基础病比较严重，一般就会建议家属联系更专业的机构照看。”

“人家信任我，我也一定会帮助他们照顾好家人，希望每个人都健健康康的。”

北青报记者注意到，目前，在网络平台上，河南、辽宁、上海、北京等多地均有网友称可以帮忙照顾阳性感染者。多名自称提供患者收费照料的网友表示，他们于近期感染新冠后已经康复，觉得自身再次感染的风险较低，因此愿意帮助其他家庭照顾病人。一名康复者表示，她刚刚参加完研究生考试，去年12月19日感染，目前已经康复了。她表示，可以帮助患者家庭做饭、打扫卫生，也能帮助患者量体温、喂药，做一些力所能及的家务活。

另一位在河北石家庄的陈女士向北青报记者表示，她平时从事家政服务行业，前段时间感染后康复了，“我将康复的情况发到了朋友圈，当晚就有家庭联系我，问我可不可以帮忙照顾家中感染的老人。”

陈女士说，老人家是一居室，老人住在卧室里，陈女士则待在客厅，主要负责收拾东西。此外，老人有需要药品的时候，她也会做好防护，把药送到老人身边。每天上下午，还会帮助老人遛狗。3天后，老人转阴，陈女士便离开了老人家。

“当时，老人拉着我的手，一直在感谢我，还说等她感染的其他家属也都康复之后，他们一家带我一起外出旅行，我跟老人也约好等疫情好转一定一起出去玩。”陈女士表示。

北京一家三级医院的医生告诉北青报记者，目前来看，感染过的人康复后一段时间内再次感染的几率很低，但照顾患者的人还是应该尽可能做好自身防护，避免再次感染的可能性，“我们很多医护也是刚感染康复，现在也在照顾病人，做好自身防护，再次感染的可能性就很低。此外，在康复早期的照料者应该避免长期、剧烈的劳动，照顾他人的同时确保自身的健康。”

该医生说，如果在照顾患者期间，发现患者存在高热不退、呼吸困难等症状，一定要及时送往医院，由专业的医生进行诊断，确认是否需要接受进一步治疗。

文/本报记者 屈畅 实习生 李宛龄 孙嘉怡

统筹/孙慧丽