坚守“大别山” 黄冈市中心医院全力保障群众就医需求

“现在的当务之急是保障好群众的就医需求，我们正在克服各种困难，不断扩容资源、整合力量，全力以赴做好打好这场硬仗！”

当前，随着疫情防控工作重心从防控感染转到医疗救治，黄冈市中心医院作为黄冈三甲龙头医院，再次迎接巨大挑战，全力保障群众就医需求。

根据湖北省疫情防控指挥部最新文件精神，此次疫情以来，黄冈市中心医院前期已迅速改造升级普通门诊、急诊、发热门诊等群众日常就诊区域，并科学布局核酸采样点、缓冲病区、核酸阳性患者门诊等就特殊就诊通道。

目前，医院接诊量大幅上升。面对这一情况，该院打破原有科室建制，以优先临床医疗救治为原则，统一调配内外妇儿等多专业人力，分级分类进行诊疗管理。

“现在住院部救治强度大，人员十分紧张，但我们在极力保障门诊的就诊需求。”白潭湖、考棚街院区通过做好预检分诊、整合多学科联合坐诊等方式，确保门诊有序运转。

在互联网医院门诊，中医部坐诊医生正通过网络，耐心地远程接受患者的咨询。为应对当前疫情形势，黄冈市中心医院依托互联网医院建设，开通线上问诊渠道，并联合顺丰快递打通“中药快递到家”服务。

“2号方效果不错，我现在已经是美羊羊了！”一名患者打趣到。面对参考国内救治指导意见，该院结合近三年来集中救治工作中宝贵的“大别山救治经验”，并充分考虑黄冈环境气候因素，制定了我院独特的新冠感染防治中药方，好评如潮。据统计，医院已自制中药水剂约9万袋，服务群众近8000人次。

发热门诊是此次疫情接诊患者的主要关口之一。为迅速提高收治容量，黄冈市中心医院已于11月份重新扩建发热门诊。新的发热门诊占地约3500㎡，可提供24小时就诊、检查、治疗和门诊留观等医疗服务。

急诊科是迎接危急重症抢救的第一扇大门。“目前科内就有3个主动脉夹层患者，均已顺利完成急诊手术。”该院再次扩充急诊诊区，将8间留观室全部改造为EICU，急诊重症监护床位从6张增加至15张，并额外增加8间留观病房。医务人员实行AB班制，全力保障急诊收治能力。

冬季是心脑血管疾病和肺部疾病的高发季节，加上新冠感染即将带来的“重症峰”，重症医学科、呼吸内科、感染性疾病科、心血管内科、神经内科等一系列科室的医务人员坚守阵地，影像、检验、超声等全力护航，24小时为患者畅通绿色通道，确保患者在最短的时间内得到有效治疗。

“对于肿瘤、透析等脆弱患者人群，我们已整合病区，灵活错峰接诊。”考棚街院区日夜驻守，在老城区同样尽全力克服人员不足的问题。与此同时，产科、新生儿科、手术室等严阵以待，随时满足特殊人群的突发就医需求。

“我们正在对全院医务人员进行重症专业能力的再培训，接下来，我们要组建一支全院高级别会诊团，迎接危急重症的考验。全院必须上下一心，发挥多学科综合优势，进一步方便群众看病就医。”

“今天是我们在这里坚守的第59天。”2022年12月25日，黄冈市中心医院隔离病房里依然一片忙碌。这里作为重症救治的扩充单元，主要收治新冠重症患者。“有的医生孩子出生才一天就来了，差不多两个月没有回家。”

由于岗位的特殊性，医务人员不仅工作强度大，更时时刻刻面临着感染风险。“怕自己病倒了没人上班，很多医务人员都是一边发着烧，一边还要克服不适，做好防护坚守在岗位上。不幸感染过的，刚刚恢复体力就纷纷要求返岗。”

越是关键时刻，越显担当本色。在曾经“黄冈小汤山”的战场上，已经经历过三年疫情考验的白衣战士们，党员带头，在救治任务不断上升、队伍不断出现减员的情况下，仍然依靠坚不可摧的毅力，顽强而坚持地不分昼夜，为生命奔跑。

“要充分发扬伟大的抗疫精神，人在阵地在！”面对人民群众就医需求快速增加的新情况新问题，该院党政领导班子充分靠前指挥，一方面指导科学救治，一方面做好各项支撑保障工作，确保医院正常运转，抵御此次新冠感染带来的冲击。（何幸运）