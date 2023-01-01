北京市倡议市民积极参与无偿献血

为避免跑空 请爱心市民提前电话咨询准确的献血地点

献血是一座城市最温暖的生命线，更是首善北京最感人的城市底色。近日，北京市红十字血液中心发布《致全市人民无偿献血倡议书：首善北京，热血接力》，号召广大市民在身体条件允许的情况下伸出手臂，积极参与无偿献血。根据国家卫健委《血站新冠病毒感染防控工作指引(第二版)》，最后一次新冠病毒核酸检测或抗原检测阳性结果7天后可以献血。市红十字血液中心提醒，为避免跑空，请爱心市民在决定献血的当天提前拨打热线电话400-60-12320，咨询准确的献血地点。

本市每天需近千人献血才能满足临床用血需求

倡议书提到，近期受疫情影响，本市街头采血量下降，每天采集的血量暂无法充分满足临床用血需要。据相关数据统计，北京每天需要900到1000人献血才能满足临床用血需求，大量罹患血液病、恶性肿瘤以及等待手术的患者急需输血。献血是一座城市最温暖的生命线，更是首善北京最感人的城市底色。

在此背景下，市红十字血液中心向广大市民呼吁：“希望您在身体条件允许的情况下，加入无偿献血行列，用爱心拯救更多的生命。疫情防控期间，我们将为广大无偿献血者提供预约献血服务，严格做好人员防护，保障您的健康安全。”

北京市红十字血液中心提醒，爱心市民在献血前需注意如下事项：因为现阶段相对特殊，献血地点可能会有临时变动，为了能保证您顺利献血救人、避免献血跑空，请您在决定献血的当天提前拨打市红十字血液中心的热线电话400-60-12320，向工作人员询问准确的献血地点。同时，带好有效的身份证件，如居民身份证、居民社会保障卡、驾驶证、军(警)官证、士兵证、港澳通行证和台胞证以及外国公民护照等。献血前两餐饮食要清淡，不饮酒，保证充足的睡眠，保证健康的身体状态。

曾感染过新冠的献血者血液是安全的

感染新冠后何时能献血？根据《血站新冠病毒感染防控工作指引(第二版)》中规定，最后一次新冠病毒核酸检测或抗原检测阳性结果7天后可以献血；重型或危重型感染者，康复6个月后可以献血。市红十字血液中心相关负责人表示，在您身体很健康的前提下，不再服药、不再治疗，没有相应的症状之下，可以考虑献血救人。

新冠“阳康”人员献的血是安全的吗？市红十字血液中心提醒，新冠病毒是呼吸道病毒，不会经输血传播。到目前为止，全球尚没有新冠病毒通过输血途径传播的报道。血站会严格采供血管理，确保感染者康复并经过一段时间的健康观察后再献血。因此，曾感染过新冠的献血者捐献的血液是安全的。

接种灭活疫苗后满48小时即可献血

部分市民担心献血影响健康，对此，市红十字血液中心表示，一个健康成年人献血不超过自身总血量的13%，对身体没有不良影响。一个健康成年人的总血量约占体重的8%，如果50公斤的人献血200或400毫升，即占自身总血量的5%或10%，体重重的人占比会更低。另外献血是采集人体的外周血，献血后肝、脾、肺等储血脏器中的血液会迅速补充至外周血中，恢复循环血容量。因此献血并不会影响健康，也不会增加感染风险。

关于近期接种过新冠疫苗的市民，市红十字血液中心提醒，接种鼻喷式新冠疫苗(流感病毒载体疫苗)，需要在接种后满4周再献血。接种腺病毒载体新冠疫苗，需要在接种后满两周，无不适症状，才能献血。接种灭活疫苗、DNA重组疫苗或mRNA疫苗，只需暂缓48小时，无不适症状就可以献血。如果接种的为cho细胞新冠疫苗，和腺病毒载体新冠疫苗是一样的，需要接种此类疫苗后满两周且无不适症状可以献血。

现场探访

“用献血为2022年画上圆满句号”

2022年12月31日是元旦假期首日，北京青年报记者前往位于王府井步行街丹耀大厦附近的一个献血点探访。现场，为献血者服务的是来自首都无偿献血志愿者协会的志愿者霍楠女士，她正在耐心地指导一位市民填写《北京市无偿献血登记表献血者健康状况征询及知情同意》以及《新冠病毒感染相关健康状况征询表》。“受疫情影响，街头采血量下降，前两天，有不少机关单位的党员干部职工前来开展团体献血，今天正好是假期，王府井步行街上的人也多了起来，献血的基本都是自发前来的热心市民。”霍楠说。

作为志愿者，霍楠自己就是一名积极献血者，从第一次献血到现在已经有20余年，总计献血8000余毫升。她告诉北青报记者：“希望有更多的热心市民伸出手臂，奉献暖流，挽救生命。”

当天下午1点30分左右，献血车上已经有两名爱心志愿者正在献血中。其中一位是来自东城区城管执法局的执法队员刘满清。“今天正好在王府井附近值守，也在网上看到了倡导市民积极献爱心的消息，作为一名党员，我觉得我应该做点什么。”正在采血的刘满清一边轻轻重复攥拳，一边自豪地告诉北青报记者，“11天前我就转阴‘阳康’了，希望能为社会贡献自己的绵薄之力。”

北青报记者在现场看到，献血车上还为献血者贴心地准备了小面包、饮料、热水等。从填写登记表、信息采集、采血化验、正式采血、获得献血证，整个过程不到半个小时就顺利结束了。

刚刚从献血车上下来，拿着“热乎”的献血证，市民蒋青青(化名)女士格外开心。原来，她在微信上看到了北京市红十字血液中心发布的无偿献血倡议书，就找时间赶过来了。“两周前转阴的，最近身体已经好多了。用这样的方式来为2022年画上一个圆满的句号，我觉得太有意义了！”这是蒋青青第三次参与无偿献血，“上大学的时候献过两次，适当献血也有助于身体健康，在帮助别人的同时，更快乐自己。”(北京青年报 本组文/本报记者 蒋若静)