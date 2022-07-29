北京协和医院院长张抒扬：病人需要什么，我们就努力做好什么

人民网北京7月29日电 （记者孙红丽）7月28日，国家卫生健康委员会“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会第十二场在北京召开。北京协和医院院长张抒扬出席发布会，就党的十八大以来北京协和医院医改成效进行介绍。

创建首个国家级罕见病会诊中心

在提高诊疗水平以及发挥国家医学中心的作用方面，张抒扬表示，近些年来，北京协和医院牵头全国罕见病诊疗协作网，使得三级防控体系建立并正常运行，创建首个国家级罕见病多学科会诊中心，进一步缩短诊断时间，诊疗费用也进一步下降。

张抒扬介绍，2010年，北京协和医院成立了门诊疑难病会诊中心，将多学科协作诊疗模式从病房延伸至门诊，12年来相继开设了胰腺、垂体、代谢性骨病等34个专业组，诊治疑难患者近1.2万人。针对复杂疑难疾病的特点，协和积极采取科内向上转诊、科间转诊、开设联合门诊等多种方式，想方设法地让患者少挂号，减少多次折返，来解决患者挂号难问题。

另外，北京协和医院还承担了国家级罕见病注册登记平台、罕见病国家重点实验室和国家的转化医学中心，全力从临床上发现问题，经过科学研究以及临床转化，应用到临床当中，建立全国罕见病诊疗研的支撑体系。

“病人需要什么、绩效就考核什么”

为推动现代医院管理制度的落地，国家卫生健康委等六个部门开展了建立健全现代医院管理制度的试点工作。北京协和医院作为试点医院，建立了维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制。

张抒扬介绍，北京协和医院深入推进人事薪酬和绩效考核改革，注重医院的内控管理，建立了决策、执行和监督相对分离，行政和技术两条线管理的工作机制。

另外，北京协和医院较早探索和建立了公益导向的激励机制，按照“病人需要什么、绩效就考核什么”的原则，实施“综合+单项+KPI”考核模式。临床上的考核重点突出医疗质量、病人安全、患者满意度，把这些指标的权重加重加大。管理工作的考核突出他们的服务效能，重点考核工作业绩、科室满意度，将行政管理转变以临床为中心的创新服务。

“病人需要什么，我们就努力做好什么”

在落实医药分开、医耗联动、医联体建设等一系列改革过程中，张抒扬表示，北京协和医院是自觉地发挥着表率作用。

“病人需要什么，我们就努力做好什么。”张抒扬介绍，北京协和医院成立了患者服务中心，来积极推动分时段就诊、集中预约、诊间结算、检查检验结果互认，为患者提供更有温度、更加便捷、更加安全的医疗服务。

2021年3月，北京协和医院获批北京市首家互联网医院，7月发布了全国首部互联网医院管理技术规范，目前已经有41个专科1300多名医生线上诊疗，实现了线上咨询、线上诊疗、药品配送到家。还积极开展“5G+医疗健康”试点工作，开展智能分诊、复诊预约等线上线下一体化服务，自主研发手机APP和院内自助服务机，推动“指尖就医”。努力实现“全国人民上协和”到“全国人民问协和”的转变。

张抒扬指出，2021年，北京协和医院又获批高质量发展试点医院和国家医学中心，将建设世界一流医院和国家医学中心作为贯穿医院“十四五”时期的总体发展目标，明确“一院多区全网络”发展布局，加强重点领域引领性科技攻关，解决尚未解决的临床重大问题，更好地服务于国家医学，护佑人民群众生命健康。