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北京：送给外卖、快递小哥的“防疫关爱包”

2022年12月31日08:50 来源：新华网

　　12月30日，在北京市东城区北新桥街道新桥之家，中国红十字基金会工作人员为外卖骑手介绍“防疫关爱包”里的物资。

　　当日，中国红十字基金会联合爱心企业发起“汇思霖珑新业态从业者关爱行动”，向北京的快递、外卖人员等免费发放2000只“防疫关爱包”，在新年来临之际为他们送去关爱和健康。新华社记者 刘勇贞 摄

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(责编：鲁婧、杨迪)


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