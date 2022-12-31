北京：送给外卖、快递小哥的“防疫关爱包”

12月30日，在北京市东城区北新桥街道新桥之家，中国红十字基金会工作人员为外卖骑手介绍“防疫关爱包”里的物资。

当日，中国红十字基金会联合爱心企业发起“汇思霖珑新业态从业者关爱行动”，向北京的快递、外卖人员等免费发放2000只“防疫关爱包”，在新年来临之际为他们送去关爱和健康。新华社记者 刘勇贞 摄