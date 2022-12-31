北京生产生活秩序加快恢复（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

华灯初上，北京市国贸桥上的车辆汇成长龙。下了班，市民宋韵从国贸地铁站上了车，发现车厢里已经没有了空座，“熟悉的感觉又回来了。”

北京交通部门公布的数据显示：12月17日，北京轨道交通全网客运量110.89万人次；12月29日，这一数据增加到603.96万人次。

蓝色港湾商区的饭店里，朋友们早就点好了菜等着宋韵，酸辣肚尖、红烧肉、双味鳜鱼……鼓楼马凯餐厅店内，客人们有说有笑。“好久没来，就惦记着这一口。”老顾客刘先生说。北京华天饮食控股集团有限公司副总经理白森森介绍，集团下属京城老字号餐厅目前客流已恢复七八成，预计未来几周会持续回暖。

元旦、春节两节将至，朝阳区各大商场已全面恢复营业，并纷纷推出精彩跨年活动。“购物、餐饮、娱乐，应有尽有；折扣、满赠、代金券，优惠不断。”朝阳区商务局局长刘佳介绍，“上周末，朝阳区重点商圈客流总数超过57万，单日客流总量已恢复至去年同期的72%。”

国贸商城的溜冰场上，6岁的豆豆在冰面上尽情撒欢。“孩子特别喜欢滑冰，之前因为疫情原因不能常来冰场练习，今天总算又上冰了！”豆豆妈妈说，“听说什刹海冰场也开了，周末准备带孩子去体验一下。”

12月24日，第九届全国大众冰雪季北京分会场暨第九届北京市民快乐冰雪季正式启动，活动将持续至2023年4月。北京市社会体育管理中心主任孔宪菲介绍，其间除组织丰富多彩的群众冰雪赛事活动外，还将陆续向市民发放3万张冰雪消费券。

12月29日，北京交通部门发布近期交通运行态势：城市复工复产继续加速推进，社会面活跃度不断增加，市民餐饮娱乐、休闲购物、亲友聚会等出行需求明显回升，路网车流量增长明显，部分路段已开始出现短时拥堵。

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 05 版）