直播预告：以专科发展带动诊疗能力和水平提升

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月30日14:00至15:00，中山大学附属第三医院过敏科学科带头人杨钦泰、中山大学附属第三医院过敏科副主任陈壮桂、中山大学附属第三医院过敏科骨干周宇麒、中山大学附属第三医院过敏科副主任冯佩英、中山大学附属第三医院过敏科护士长周琪琳做客直播间，就“以专科发展带动诊疗能力和水平提升”为主题进行交流和探讨，欢迎届时收看。

专家介绍

杨钦泰，中山大学附属第三医院副院长；中山大学附属第三医院变态反应（过敏）科主任；中山大学附属第三医院耳鼻咽喉头颈外科副主任；中华医学会耳鼻咽喉头颈外科分会青年副主委；广东省医学会变态反应学分会副主任委员；广东省健康管理学会耳鼻咽喉头颈病学专业委员会副主任委员；广东省行业协会耳鼻咽喉头颈病学专业委员会副主任委员；广东省医学会耳鼻咽喉头颈外科分会常务委员；广东省医师协会耳鼻咽喉头颈外科分会常务委员；广东省生物医学工程学会耳鼻咽喉科分会常务委员；广东省药学会耳鼻咽喉头颈外科用药委员会常务委员；中国医疗健康促进会过敏分会常务委员/副秘书长；中华医师协会耳鼻咽喉科医师分会青年委员。

陈壮桂，主任医师，医学博士，博士生导师；中山大学附属第三医院儿科主任，学科带头人，PICU 主任；中山大学附属第三医院变态反应科副主任；广东省杰出青年医学专业人才获得者；中山大学附属第三医院干细胞应用临床伦理委员会委员。

社会兼职：中华医学会变态反应分会青年委员会副主任委员；中华医学会儿科分会互联网+委员会委员；广东省医学会儿童危重病学会常委；广东省医学会变态反应分会常委；广东省医学会新生儿学会常委；广东省医师协会儿科分会常委；广东省医师协会变态反应工作委员会常委。

周宇麒，中山大学附属第三医院内科副主任/呼吸与危重症医学科主任，广东省慢阻肺康复工程技术研究中心主任，主任医师/医学博士/博士生导师。

学术任职：广东省老年保健协会呼吸科专业委员会主任委员；中国老年学和老年医学学会老年呼吸与危重症医学分会委员；广东省中西医结合学会呼吸病学专委会副主任委员；广东省医学会呼吸病学分会COPD学组委员；广东省医学会罕见病学分会委员；广东省医师协会呼吸科医师分会呼吸治疗学组委员；广东省社区卫生学会慢病防控与管理专业委员会常委；广东省康复医学会吞咽障碍康复分会常委。

冯佩英，中山大学附属第三医院皮肤科主任/变态反应（过敏科）副主任。

社会任职/荣誉：中国菌物学会医学真菌专业委员会委员兼秘书；世界华人医师协会皮肤科医师协会委员；广东省中华医学会皮肤分会真菌组副组长；广东省医师协会变态反应工作委员会青年医师专业学组组长。

周琪琳，本科，医学学士，副主任护师。中山大学附属第三医院变态反应（过敏）科护士长，致力于过敏性疾病的科学普及以及促进过敏患者自我管理、过敏性疾病（食物过敏、特应性皮炎、过敏性鼻炎、过敏性哮喘）的全过程全周期管理。

社会任职：广东省护士协会变态反应护理分会会长、广东省医学会变态反应分会护理学组组长、广东省护士协会优质护理与服务创新分会副会长，以第一或通讯作者发表论文13篇，获得2项广州市科普项目资助和3项国家实用新型专利，参编书籍2本，参编患者指南1本，参与研发和优化《云上三院·过敏》健康管理。

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