宋越：加强专科建设 促进县域医院高质量发展

县域医共体建设是促进优质医疗资源下沉的重要抓手，在公立医院高质量发展的背景下，县域医共体建设仍需要不断探索和实践。中山大学附属第三医院粤东医院（以下简称粤东医院）副院长宋越近日做客人民健康“加强临床专科建设 推进公立医院高质量发展”系列节目，就“从分级诊疗制度看县域医共体高质量发展相关话题”进行分享。他介绍，当前，县域医共体建设仍有长足的发展空间，满足县域范围内人民群众的就医需求，需重点开展专科建设，推进优质医疗资源下沉。此外，要着力提升信息化水平、积极探索慢病管理新模式。

宋越说，专科建设是医院高质量发展各项工作的基础，是满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求的重要保障。当前，各地医院开展专科建设时往往面临学科发展不均衡、融合度不足、专业技术资源下沉不充分等问题。因此，如何利用好各医院的优势学科，提升学科能力，实现协调发展，是各大医院学科建设要思考的课题。

针对专科建设中遇到的难点和问题，粤东医院展开积极探索。宋越介绍，粤东医院是一家县级三甲医院，由中山大学附属第三医院直接托管，依托中山大学附属第三医院在脑病、肝病、感染性疾病、神经性疾病等方面的优势，粤东医院将脑病、肝病、感染性疾病作为重点发展方向，一方面积极推动提升专科水平，另一方面有效推动优质医疗资源下沉。

在呼吸专科建设方面，粤东医院重视将技术提升与临床治疗相结合，并以此开展慢病管理新模式的探索。宋越介绍说，在呼吸专科建设方面，一是参照省级临床专科建设标准，不断查漏补缺，完善各项建设工作；二是依托中山大学附属第三医院的专家资源，带动专业技术提升；三是关注临床治疗，多学科、多方面协作配合，提升治疗效果。

“我国三大慢病之一的慢阻肺便属于呼吸与危重症专科疾病。”宋越说，在治疗相关疾病及开展慢病管理方面，粤东医院的做法是既重视提高技术治疗手段，同时重视从营养、康复、心理方面配合呼吸与危重症专病的治疗，从而形成完整的治疗到慢病管理全过程方案。

“当前，专科建设和慢病管理在基层地区，尤其是偏远地区，面临患者看慢病需求大但又不愿在基层看病的问题。其原因一方是基层专业技术人才缺乏，另一方面则是医疗资源分配不均衡。”宋越建议，“进一步完善医联体、医共体建设，促进分级诊疗，应首先提升专科能力，同时加强基层医联体、医共体信息化建设，并以充足的财政提供支持，促进互联互通，以此推动优质医疗资源下沉基层，提升基层慢病防治水平。”