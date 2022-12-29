不同变异株是否会导致再感染？抗病毒药物该如何使用？老年人如何做好健康监测？专家回应【科学防疫小贴士】（65）

北京大学第一医院感染科主任 王贵强

01不同变异株是否会导致再感染？

对于绝大部分免疫力正常的人来说，半年内人体内都会存在有效的免疫抗体，同一毒株的二次感染概率极低，即便感染了也不会出现严重症状。

如果出现新的变异株，或者新的亚分支表现出很强的免疫逃逸能力，是可能导致再感染的。根据人体内的免疫抗体，再感染的间隔时间越短，症状通常越轻，间隔时间长了，症状就偏重。因此，这轮疫情过后，大家仍要注意做好健康防护。

02抗病毒药物该如何使用？

高龄老人，尤其是有基础病、没有接种疫苗的高龄老人，属于高风险人群，面对疫情要早发现早干预。一些口服的抗新冠病毒小分子药物，可以在发病或感染得到明确诊断后尽早使用，一般在5天内使用。

这类抗新冠病毒小分子药物存在与其他不少药物相互作用的问题，也会有一些副作用，因此务必在医生指导下使用。此外，研究显示，这类药物不能用于预防性治疗，对重症患者的效果也不明显。

03老年人如何做好健康监测？

呼吸的频率是很重要的指标。如果呼吸特别快，每分钟超过30次，并有气短，需及时到医院就医。建议有老年人、基础病人群的家庭备指氧仪，若指数低于93则表现为重症，若出现低于95或94的情况，也需进行早期吸氧。

一些有基础病的老年人在平卧静息状态下的氧饱和度正常，但在活动时氧饱和度会明显降低。因此，建议有基础病的老年人在静息时、活动后均进行血氧测量，若下降明显则说明存在重症风险，应及时到医院治疗。

居家时，若血氧饱和度降低，有条件的可以在家进行吸氧。由于新冠重症导致呼吸衰竭的情况，都是从低氧血症开始的。所以为什么有基础病的老年人相对脆弱？是因为其对低氧的耐受性差，低氧会诱发一系列基础病的加重，导致重症甚至死亡。因此，早期干预解决低氧的问题，是降低重症和死亡风险最有效的手段之一。建议居家的老年人有指氧仪的随时测，能吸氧尽可能吸氧。

来源：新华社、央视网

编辑：杨明昊 杨世嘉（实习）