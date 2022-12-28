第二届人民健康大会暨2022健康中国创新实践案例征集总结大会在京举行

人民网北京12月28日电 （记者闫妍）今日，第二届人民健康大会暨2022健康中国创新实践案例征集总结大会在北京举行。健康中国行动推进委员会办公室、国家卫生健康委、国家体育总局等有关单位负责人、健康领域专家学者、社会组织负责人代表等齐聚一堂，交流分享健康中国行动实施以来的创新经验与成果，为推动健康中国建设建言献策。同时，大会上发布了“2022健康中国创新实践典型案例”，发起了人民健康“五进”关爱服务计划倡议。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安在致辞中表示，健康中国行动启动实施三年多来，健康中国行动的推进协调机制、健康促进政策体系已基本建立，健康风险因素得到有效控制，全生命周期健康维护能力明显提升，重大疾病得到有效遏制，全社会积极参与健康中国建设的氛围日益浓厚。今年是党的二十大召开之年。在新时代下，党和国家对推进健康中国建设提出了新的更高要求。站在新的历史起点，健康中国行动推进委员会办公室要认真学习贯彻党的二十大精神，着力推进健康中国建设，精准对接人民群众更加重视生命质量和健康安全的新需求、新期盼。期待全社会更加关心、支持、参与推进健康中国建设，期待人民网·人民健康继续深入基层，挖掘和带动更多创新惠民的健康之举，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，凝聚智慧、同心协力，不断丰富和发展健康中国建设的深刻内涵，为实现健康中国战略目标、有力推进中国式现代化作出更大贡献。

国家体育总局群众体育司司长丁东在致辞中表示，全民健身行动是健康中国15个重大行动之一，由国家体育总局牵头实施。自2019年实施以来，多方面取得了长足进步，群众健身意识和体质水平显著增强；群众“健身去哪儿”难题逐步缓解；群众展示健身成果的舞台更加丰富；科学健身指导惠及城乡居民。为进一步提升科学健身指导服务水平，在群众体育司指导下、在国家体育总局体育科学研究所支持下，人民网·人民健康于2021年建设并运维“人民爱健身”科学健身指导服务平台。2022年，平台积极发布科学健身指导内容，在做好日常科学健身知识科普之外，更是用好“人民爱健身”的品牌，结合群体体育司的线上运动会、全民公益系列广告传播等重大工作，举办了一系列活动，延展了主动策划的内容，对推广科学健身起到了很好的传播作用。健康是人类永恒的追求，连着千家万户的幸福，关系国家和民族的未来，让我们共同行动，共同努力，为健康中国建设作出更大贡献！

人民网党委委员、副总编辑孙海峰表示，第二届人民健康大会，是对2022年度健康中国创新实践典型案例征集展示工作的一次汇报总结；是携手社会各界力量、推进健康中国行动的一次深度交流；更是学习贯彻党的二十大精神的一次具体实践。希望人民健康大会成为落实健康中国行动的连接器和助推器，通过聚合多方力量，形成强大合力，服务健康中国建设，服务人民美好生活。

大会现场，“2022健康中国创新实践典型案例”正式发布。为深入学习贯彻《健康中国行动（2019—2030年）》，持续挖掘和推广健康中国行动的实践案例，总结各地区、各单位的创新做法和先进经验，全面推进健康中国建设，2022健康中国创新实践典型案例征集活动于今年5月启动，共收到来自全国各地的案例397份。经过学术支持单位有关专家两轮评议，本次案例征集活动推选出“地方实践”“健康责任”“多元融合”“创新潜力”四个类别135个典型案例。

中华预防医学会副秘书长张伶俐表示，中华预防医学会作为学术支持单位，见证了案例征集活动在主办方的不断努力下，号召力、示范力和传播力不断增强。期待主办方不断总结经验，进一步完善案例征集工作方法，将健康中国创新实践案例征集展示活动做成精品、做出品牌，充分发挥宣传健康中国行动的作用。

大会上，中国企业联合会、中国企业家协会党委书记、常务副会长兼理事长朱宏任围绕“建设健康企业，助力健康中国”作主题发言，为健康企业发展出谋划策；中国红十字会原党组副书记、副会长，第十一届、十二届全国政协委员郭长江分享了健康公益事业助力健康中国建设的实践经验；中国健康教育中心主任、党委书记李长宁围绕如何提升全民健康素养发表了自己的观点；国家心理健康和精神卫生防治中心主任姚宏文介绍了我国心理健康和精神卫生事业快速发展的有关情况。

在“推进健康中国建设 助力人民健康促进”圆桌讨论环节，中国体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰、中国医药商业协会副会长蒋丽华、世界中餐业联合会秘书长赵文珂、中国女子乒乓球队奥运冠军孙颖莎、爱康集团资深副总裁周晓江和北京大学精神卫生研究所临床研究室主任王华丽分别发言，王华丽担任圆桌讨论的嘉宾主持人。参与嘉宾从医药卫生、营养膳食、全民健身、心理健康、健康管理等不同角度，深入探讨了如何进一步推进健康中国建设和落实人民健康促进政策。

大会还发起了人民健康“五进”关爱服务计划倡议。在健康中国行动推进委员会办公室指导下，活动将联合有关部委、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，走进机关、企业、社区、乡村、校园，为群众提供科普介绍、专家咨询，以及健康生活体验等关爱服务。

此外，大会期间还举行了“开展爱国卫生运动 倡导健康生活方式”“建设健康企业，提升服务水平”“预防近视 清晰视界 光明未来”三场主题平行论坛，及“人民好医生·致敬老龄健康守门人”荣誉纪念数字徽章启动仪式和“促进全民睡眠健康行动”启动仪式。本次大会由人民网·人民健康主办，由中华预防医学会、中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、国家体育总局体育科学研究所提供学术支持。近90位嘉宾参与了大会的各个环节。