2022公立医院高质量发展（地市级）典型案例征集启事

《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》）提出，要挖掘、总结、提炼、推广典型经验，以点带面推动全国公立医院高质量发展取得实效。为落实《意见》精神，助力公立医院高质量发展，在国家卫生健康委医政医管局指导支持下，人民健康于今年上半年启动了“2022公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”。

地市级医院是我国医疗卫生服务供给的重要力量。为充分展现全国各地市级公立医院在推进公立医院高质量发展工作中付出的努力、取得的成效，发挥典型示范带动作用，人民健康、公立医院高质量发展研究中心（地市级）专家委员会启动“2022公立医院高质量发展（地市级）典型案例征集展示活动”。

一、征集对象

本次案例征集活动，面向全国各地市级公立医院,医院可自荐，或者由各级卫生健康部门推荐，专家推荐，公众推荐，媒体推荐等。

二、征集范围

围绕“三个转变、三个提高”要求，在公立医院高质量发展要求的“四个重点建设行动”和“四个能力提升行动”中取得较好成果，在行业具有较广泛的学习和推广价值。具体包括以下八个方面：

1.智慧医院建设

2.进一步改善医疗服务

3.医疗质量安全管理

4.人才与专科建设

5.医保支付方式改革

6.医院经济运营管理

7.分级诊疗

8.党建与医院文化建设

三、征集方式

（一）征集时间：即日起至2022年10月20日。

（二）提交方式：点击下载附件“2022公立医院高质量发展（地市级）典型案例征集推荐表”，并发送至邮箱：yygzl@people.cn，有关图片、媒体报道链接等同时发送。

（三）邮件主题格式：公立医院高质量发展（地市级）案例征集+医院名称。

四、案例展示

活动期间，将制作案例征集展示页面，申报案例经过初筛后，在人民健康APP、人民好医生APP等相关平台进行展示；案例征集结束后，将对相关案例进行重点展示和推广。

案例征集联系人：耿亚柯 010-65363473

线下活动联系人：吴群虎 13488839827

附件：2022公立医院高质量发展（地市级）典型案例征集推荐表