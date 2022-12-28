凝聚多方力量 共建健康中国

人民网北京12月28日电 近日，第二届人民健康大会暨2022健康中国创新实践案例征集总结大会在北京举行。本次大会由人民网·人民健康主办，中华预防医学会、中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、国家体育总局体育科学研究所提供学术支持。

在大会的“推进健康中国建设 助力人民健康促进”圆桌讨论环节，中国体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰、中国医药商业协会副会长蒋丽华、世界中餐业联合会秘书长赵文珂、中国女子乒乓球奥运冠军孙颖莎、爱康集团资深副总裁周晓江和北京大学精神卫生研究所临床研究室主任王华丽作为嘉宾参加讨论，王华丽担任圆桌讨论的嘉宾主持人。参与嘉宾从医药卫生、营养膳食、全民健身、心理健康、健康管理等不同角度，探讨了如何进一步推进健康中国建设和落实人民健康促进政策。

药品流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。蒋丽华表示，中国医药商业协会作为医药流通企业的全国性行业组织，在协助政府实施行业管理、促进医药流通行业健康发展等方面发挥着重要的作用。未来协会将继续配合相关政府部门做好药品流通供应保障工作，做好与药品流通企业的沟通，及时反馈企业在保供中遇到的问题，共同确保群众用药安全，满足公众健康需求。

《健康中国行动（2019—2030）》提出，合理膳食是健康的基础，同时将实施合理膳食行动列为健康中国行动的重点专项任务之一，并提出具体的行动目标和方向。赵文珂在圆桌讨论中谈到，推进健康中国建设过程中，餐饮产业应在“吃什么”“怎么吃”“餐饮企业的窗口作用”三个方面发力。企业首先应选择健康的食材、改良烹饪模式；其次，提倡实行分餐制、公筷制和双筷制；再次，通过广泛的餐饮企业弘扬中华优秀的饮食文化，增强社会对健康中国建设的普遍认知，形成全社会关心、支持健康中国建设的良好社会氛围。

当前，全民健身已经成为国家战略，并且与健康中国战略紧密相连。在谈到“体育产业发展如何影响全民健身战略落实”时，罗杰说，全民健身和体育产业相互促进，协同发展。而体育用品作为载体始终贯穿其中，是全民健身事业开展的物质基础，也是大众体育消费的主力产品。作为全国性的体育用品行业社会团体，体育用品业联合会坚持做好服务企业、服务行业、服务政府的“三个服务”，不断创新管理机制和运行机制，充分发挥行业协会在经济发展新常态中的独特优势和应有作用，为健康中国、体育强国建设增砖添瓦。

孙颖莎作为知名运动员代表，参与了全民健身系列公益广告的拍摄。她说自己很愿意参加全民健身公益活动，帮助更多人养成主动健身的习惯，了解科学健身的重要性。她希望通过人民爱健身科学健身指导服务平台，为倡导全民科学健身贡献力量。

“每个人是自己健康的第一责任人，做好个人的健康管理，才能共筑全民健康防线。”作为健康管理行业的一员，周晓江在会上说。他认为，做好健康管理的关键，一是培养良好的生活习惯，二是每年至少进行一次健康体检，三是做好癌症和心血管疾病等高发基础疾病的专项检测，四是接种疫苗预防疾病。周晓江谈到，爱康集团自2017年起开始实施有人“管”的体检战略，希望通过多种手段管好每个人的健康，助力每个人更好的管理自己的健康。

心理健康是健康的重要组成部分，关系广大人民群众幸福安康、影响社会和谐发展。王华丽在座谈时谈到，随着老龄化的发展，老年人精神心理健康更应引起关注。全社会应尽早发现老年人的情绪和行为问题，进行积极干预。王华丽说，全国20多个省区市陆续开展“全国老年精神心理健康行动”，通过建立社区、医院多学科协作团队，推进老年情绪与认知障碍的早筛查、早诊治和社区预防研究，提升老年人精神心理健康水平。社区团体活动可在缓解老年人抑郁、焦虑情绪的同时满足其社交、心理建设的需求，是改善老年人情绪行为问题的重要举措。