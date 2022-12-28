强化关口前移 织密儿童近视防护网

人民网北京12月28日电 近日，第二届人民健康大会“预防近视 清晰视界 光明未来”平行主题论坛在线上举办。论坛由人民网·人民健康主办，中华预防医学会、中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、国家体育总局体科所提供学术支持。

平行主题论坛设置了两场圆桌座谈会，分别以“全社会协力综合防控近视”和“正确给予近视干预治疗”为主题，深入探讨青少年近视预防以及近视矫正等内容。

北京大学人民医院眼视光中心主任医师王凯作为“正确给予近视干预治疗”圆桌座谈环节的嘉宾主持人，与温州医科大学附属眼视光医院副院长陈浩、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任李莉、首都医科大学附属北京同仁医院眼科医学视光科主任张丰菊，共同探讨了近视干预的话题。

一旦发现孩子出现近视的症状，我们该如何正确的进行干预？在座谈会上，几位嘉宾从临床医学的角度，分享了各自在近视防控领域开展的工作，总结了相关防控经验。

陈浩指出，从慢病管理和眼科流行病学研究的角度来看，近视防控要建立分级防控，即构建近视防控金字塔模型。首先是开展广泛的大数据研究作为本底工作，然后在此基础上对容易发生近视的高危易患人群进行筛选，最后是对筛选岀来的易近视或已近视人群做到精准防控，精准施策、防控结合。

李莉重点介绍了低龄儿童近视防控的情况。她提出，低龄儿童近视发生初始年龄比较小，防控周期较长，相对难度更大，因此将近视防控的关口前移很有必要。“0-6岁作为近视防控非常重要的一个阶段，对于学龄前儿童的常见眼部疾病，近视、远视储备情况的监测显得更加尤为重要。”她建议，社区、妇幼保健医院，要对孩子建立屈光检查、视力健康的档案，动态的对儿童的视力、屈光状态进行监测，一旦发现有近视的风险，进行早期预警。

谈到“儿童青少年接受近视防控的主要手段和未来发展趋势”这一问题，张丰菊说到，最经济、最实惠的方法是户外活动，一级预防非常重要。在一级预防的基础上，有目的、个性化地给孩子选择较好的、有效的延缓近视发展的方法。同时要加强学校和家长，疾控，医疗等多方面的合作。

王凯在座谈会上指出，要坚持做科普工作，纠正家长的误区，帮助家长正确理解近视的相关科学知识，督促孩子保持良好的用眼习惯。同时，他希望能够结合家长、学校、政府的力量，做好青少年近视防控工作。