蔡建春：发挥好公立医院绩效考核“指挥棒”作用

“保持医院高质量发展的节奏不变，围绕民众的需求，改善医疗服务的初心不变。于‘不变’中培育新机，再开新局。”厦门大学附属中山医院院长、党委副书记蔡建春近日做客人民健康“对话领航者·公立医院管理者”主题系列节目时提出，要发挥好公立医院绩效考核“指挥棒”作用，通过临床专科建设、信息化智慧服务等，推动公立医院高质量发展，更好地满足人民群众健康需求。

据了解，在全国三级公立医院绩效考核当中，厦门大学附属中山医院连续三年获得“A+”的评价。2012年，蔡建春任职厦门大学附属中山医院院长，回顾十年履职，他用“增效、节支、提质、创新”八个字总结了医院探索发展的思路和经验。

“公立医院绩效考核是一个很好的‘指挥棒’，经过近几年的评审，我们知道了自身优势及薄弱环节在哪里，也更加明确了需要努力的方向。”蔡建春认为，绩效考核“指挥棒”对于公立医院高质量发展起到了很好的促进作用，有利于各级公立医院主动加强和改进医院管理、加强内涵建设、推动公立医院综合改革。

临床专科建设对于推动公立医院高质量发展具有重要作用。蔡建春提出，在强化优势特色专科的同时，也要注重打造优势亚专科，通过人才、技术、设备等促进临床学科发展，不断积累形成新的重点临床专科。同时，在诊疗环节当中也应加强多学科协作，连接上下游学科，相互依托，相互促进。

《关于推动公立医院高质量发展的意见》提出要强化信息化的支撑作用。蔡建春认为，信息化是医院科学管理的基础保障，医药要利用信息化手段，持续改善医疗服务的流程，创新医院服务模式，提高公众就医的满意度。以厦门大学附属中山医院为例，医院围绕“互联互通数据共享、电子健康卡多卡融合、优化流程信息惠民、分级诊疗区域协同”等四大主题多措并举推进智慧医院建设，为患者打造诊前、诊中、诊后全流程的线上线下一体化就医服务。

在人才队伍建设方面，蔡建春介绍了厦门大学附属中山医院的一些经验做法。近年来，除了坚持引进人才与培养本院人才相结合之外，医院还提出“培养临床医师科学家”的人才观。“我们首先是医生，然后才是科学家。医生既要懂得看病，还要懂得疾病的原理，做一些相关研究和阐述，这就是常说的‘两面手’——临床医师科学家。”蔡建春说，“除此之外，还应有配套的人才激励制度，例如相应的住房保障、学科启动基金和科研成果奖励等。同时，还要推动产学研相结合，联合高校、企业等共同培养创新型人才，再将创新应用到临床，产生科研成果，促进人才多元化发展。”