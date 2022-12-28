直播预告：第四届“互联网+健康中国”科普大赛甲状腺短视频科普专区作品审核讨论会来啦！

《健康中国行动（2019—2030年）》提出，实施健康知识普及行动。把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。帮助每个人学习、了解、掌握有关预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药等维护健康的知识与技能，增强自我主动健康意识，不断提高健康管理能力。

为积极响应国家号召，倡导健康、文明、科学的生活方式，鼓励和践行自主自律健康行为，调动全社会的积极性和创造性，不断提升人们的健康意识、自我保健和养护能力，由人民健康主办、中国医师协会医学科学普及分会甲状腺科普学组、中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会提供学术指导的第四届“互联网+健康中国”科普大赛活动拉开帷幕。

12月29日9:00，作为大赛的重要环节，第四届“互联网+健康中国”科普大赛甲状腺短视频科普专区作品审核讨论会将在“人民好医生”客户端进行直播，欢迎届时收看！

活动中，您将欣赏到来自一线科普工作者的精彩分享，感受大赛的火热氛围。据悉，届时将按照甲亢组、甲减组、甲癌/结节组、其他组四大组别进行比拼，由评审团为每组作品打分，决出十佳科普视频、大众喜爱作品各1名。每组包含5个决赛作品，每组晋级的5位选手依次进行4分钟以内的作品展示和演讲，待所有选手演讲完毕后，由专家、媒体、大众三大评审团打分并点评，敬请期待。

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