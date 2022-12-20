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北京多区开打“第四针”！接种点信息一览表请查收（持续更新中）

2022年12月20日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》（以下简称《方案》）近日印发，北京东城、丰台、顺义、昌平等地陆续启动第二剂次加强免疫接种。

根据《方案》，现阶段，可在第一剂次加强免疫接种基础上，在感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群中开展第二剂次加强免疫接种。根据国内外真实世界研究和临床试验数据，结合我国疫苗接种实际，第二剂次加强免疫与第一剂次加强免疫时间间隔为6个月以上。

在此特别提醒，老年人感染后发生重症风险较其他年龄段高，尚未完成新冠疫苗接种的老年人，尤其是60岁以上老年人，应尽快完成疫苗接种。目前，60岁以上老年人第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上，请符合接种条件的老年人尽快到辖区接种点接种。

北京东城区

北京海淀区

北京丰台区



北京石景山区

北京门头沟区

北京顺义区

北京昌平区

说明：因疫情防控原因，点位可能存在动态调整，前往接种人员可在工作时间预先拨打电话问询，确定开展接种后再前往。

来源：综合东城区、丰台区、顺义区融媒体中心，海淀区卫生健康委，石景山、门头沟、昌平区委员会宣传部微信公众号消息

(责编：乔业琼、高雷)

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