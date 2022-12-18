爱尔眼科与香港理工大学达成战略合作 

12月15日，爱尔眼科医院集团与香港理工大学（以下简称“理大”）校企合作签约仪式在香港举行。根据达成的战略合作，双方将在医疗、教学、科研、人才培养、成果转化等方面建立全方位战略合作关系，以进一步推动“名校＋名企”建设，共同打造产教研融合新典范。

这也意味着，爱尔眼科持续致力于以医疗资源和教学资源的有机融合为基点，以全民眼健康为目标，与各大高校达成深度战略合作，共同为眼视光人才孵化事业不断赋能。

产教研深度融合，破解眼视光人才缺口困境

随着互联网时代的发展，电子产品极大丰富了我们的生活，但人类眼健康也面临着前所未有的挑战。根据国家卫健委最新数据显示，2020年我国儿童青少年总体近视率是52.7％，近视防控事业依然任重道远。与之相对应的是，我国现有眼视光专业人才匮乏、执业水平参差，按照人口比例计算，中国有近30万眼视光专科医师缺口急需填补。

在此背景下，爱尔眼科与理大签订合作协议，通过双方加强人才培养、强化师资队伍建设、共推科研与知识产权合作等，充分响应和承接国家职业技能教育的号召，让职业教育与产业发展实现精准“接轨”的同时，也为守护全民眼健康积蓄新生能量。

理大眼科视光学院是全港唯一提供眼科视光学教育的大学，发展至今，学院的眼科视光学课程是世界最佳的眼科视光学课程之一。未来双方将依托高校的强大学术基础，依托爱尔眼科遍布全球800余家专业眼科医院和中心累积的海量数据大样本，为眼视光人才培养、科研、实践提供丰富的软硬件设施，进一步创新眼视光高层次人才培养机制，加快推动医学与多学科融合发展的项目落地，加快眼科学及视觉科学人才的医、教、研、产一体化建设，同时为粤港澳大湾区的科创发展和国家科技建设贡献力量。

理大副校长（教学）黄国贤教授现场对此次战略合作的达成表达了殷切期待，他希望理大与爱尔眼科能够加强工作联动，在科研学术及临床人才培训上推进策略性合作，共同促进国内以致全球眼视光行业的发展。

培育孵化人才，助推健康中国建设

据悉，近年来，爱尔眼科相继与中南大学、武汉大学、暨南大学、湖北科技大学、安徽医科大学、天津大学、四川大学、河南大学、西北大学等十余所知名高校达成战略合作，致力于眼科和视光人才的长效培养，打造了专业技术人才学历教育培养机制，也打通了从本科到博士后的全流程人才培养孵化体系。

爱尔眼科此番携手理大，针对全球所面临的视觉损伤问题——近视防控及眼老化，将共同开展科研项目合作，为近视防控与视觉损伤修复提供技术支撑。为加大眼视光复合型人才培养力度，理大在未来五年内将委派约30名眼科视光学学生到爱尔眼科在中国内地及海外其他城市的医院接受为时达6－8周的临床培训。

眼科视光学院教授兼暂任学院主任纪家树教授表示，“理大与爱尔眼科结缘已久，双方早在2017年开展临床培训合作，截至目前已有上百位眼科视光学院学生在爱尔接受专业临床培训，这也为粤港澳大湾区眼视光产业发展提供了强大的人才与智力支持。除此以外，为促进学生实习就业等方面开展深度共建，爱尔眼科亦一直为理大眼科视光学学生设立奖学金，鼓励同学积极求学，并提供机会让其在爱尔的香港视光中心进行多方面学习，帮助学生获取临床经验，为日后投身业界做好充分准备。”

“爱尔眼科将持续发挥科教研一体化平台优势，积极协同理大专业人才教学优势，让科研建设、人才培养等多维度的战略合作落到实处。”爱尔眼科医院集团国际战略发展中心总监张咏梅表示。

理大常务及学务副校长黄永德教授，理大医疗及社会科学院院长岑浩强教授，眼科视光学院教授兼暂任学院主任纪家树教授以及爱尔眼科医院集团国际战略发展中心总监张咏梅女士等出席签约仪式。（记者汪玮）