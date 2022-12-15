倡导互联网医疗服务 百度健康推出7*24小时“义诊通道”

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组近日发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》（以下简称“通知”），明确提出医疗机构(包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构)可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

作为国内最主要的一站式健康平台入口之一，百度健康迅速响应防疫政策，积极推出多项防疫服务。百度健康针对确诊患者推出专属义诊通道，提供7*24小时在线响应，及时解答患者问题。“阳了”不用怕，9秒问医生。用户通过百度APP搜索“问医生”就能找到专区入口。考虑到各类用户的差异化需求，百度健康还上线了电话义诊服务，联合三甲医院专家，为确诊患者提供专属一对一电话咨询。

北京市新冠肺炎线上医生咨询平台再次启动，用户只需在百度搜索“北京新冠肺炎在线咨询”或“北京新冠咨询”即可进入平台，来自呼吸科、感染科、老年医学科等多学科的专家们在线回答问题。该平台由北京市卫生健康委和北京市科委指导，北京医学会主办，百度健康作为支持单位提供技术支持，该平台曾于2020年2月、2022年4月先后两次上线。

百度健康还从12月8日-14日每天晚上20:00-21:00，针对阳性患者开通医生连麦直播专场，用户可通过百度APP搜索“百度健康”，进入专区观看。系列直播开启以来，广东省人民医院胸外科主任医师乔贵宾、上海市肺科医院呼吸内科副主任医师胡洋、广州中医药大学第一附属医院中医外科副主任医师王继勇、首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科主任医师郭兮恒、首都医科大学附属北京儿童医院重症医学科教授钱素云等多名专家与患者对话，后续将有更多医生加入。

针对广大居民日常防护，11月下旬开始，百度健康整合平台能力，针对儿童、老人、孕产妇等不同群体推出疫情防护指南，为用户提供居家防控、突发应急、疫苗接种等服务，邀请权威医学专家编审科普内容，用户可针对自身不同需求查询，同时还推出公立权威专家义诊服务、极速购药等服务。

随着疫情防控政策进一步放开，公众对防疫关注度明显升高。百度健康在线健康咨询数据显示，与11月1日相比，12月12日新冠相关咨询量增长了1973%，呼吸内科咨询量增长了1031%，发热/发烧相关咨询量增长了796%，相关数据仍呈快速上涨趋势。百度将持续推出防疫相关产品和服务，助力全民科学防疫。（顾阳）