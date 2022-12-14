如何进一步提高互联网医疗对老年群众的友好度？国家卫健委解答

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，互联网医疗可以减少群众往医院跑的次数，在疫情处置期间确实便利了不少患者。但目前有网友反映，获得线上诊疗或者线上咨询的信息渠道还不是很畅通，特别是老年人使用起来存在一定的困难。如何更好地发挥互联网医疗在疫情防控中的作用，进一步提高互联网医疗对老年群众的友好度？

对此，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，为了更好满足广大人民群众在新冠肺炎疫情期间看病就医的需要，国家卫生健康委也在加大力度推动互联网医疗。

焦雅辉介绍，12月11日，国务院联防联控机制医疗救治组印发了《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》，一方面让各个医疗机构提供互联网医疗服务，按照诊疗方案，以及居家治疗指南，为出现新冠肺炎相关症状的患者提供互联网诊疗服务，开具处方，由线下进行药品配送。另一方面，提倡提供24小时的线上咨询用药指导。针对非急诊情况推动分时段的预约诊疗，减少交叉感染的风险。

“这里，我们也提倡，如果已经选择了预约诊疗服务的话，请按照预约的时间段到医疗机构就诊，不要提前很长时间在医院里面等待。”焦雅辉介绍，现在全国很多地方，像北京、山东等地把能够提供互联网医疗的医疗机构名单向社会进行了公布，进一步方便人民群众选择互联网医疗的渠道。

关于老年人互联网医疗存在着困难的问题，焦雅辉介绍，现在多地在新冠肺炎疫情期间都有针对性地推出了一系列便捷老年人的举措，比如上海开展了“养老院+互联网医院”的建设，方便在养老院当中的老年人选择互联网医疗服务。另外，像四川大学的华西医院的互联网医院也进行了适老化改造，通过人脸识别、人工智能辅助、语音录入、增加人工服务坐席等方式，方便老年患者互联网医疗服务的选择。

“此外，在老年人身体允许的情况下，也可以就近选择到家附近的社区卫生服务中心。社区卫生服务中心也可以在医联体内为老年人提供远程医疗服务。”焦雅辉说。