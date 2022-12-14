国家卫健委：对急危重症患者，不得以任何理由拒诊或推诿

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，记者提问，目前医院是否都开设了面向新冠感染者专门的诊疗区域？对于急危重症、亟需治疗的患者，如何让他们得到及时的诊疗？

“为了指导医疗机构进一步优化医疗服务流程，更好满足广大人民群众看病就医需求，我们印发了相关通知，也召开了视频会议，多次进行部署，要求医疗机构都要开设相应的区域按照患者就医需求进行接诊，也就是说要求所有医疗机构都要接诊核酸阴性和阳性的患者。”国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示。

焦雅辉表示，现在全国各省都出台了相关措施，医疗机构也在进一步细化相关举措。比如，上海要求所有的医院门诊都要区分核酸阳性接诊区域和核酸阴性接诊区域；在急诊设置诊疗区和缓冲区；对于急危重症的患者，由市级医疗机构进行接诊，同时进一步扩容和改造重症医疗资源。像北京、武汉、杭州、南京、南昌等多个城市，都要求医院在普通门诊设置核酸阴性诊疗区域和核酸阳性诊疗区域。在急诊，有48小时核酸阴性证明，直接进入抢救区域。没有48小时核酸阴性证明的，进入缓冲区域，提供相应的医疗急救服务。各地都在按照要求，强调对于急危重症的患者，不得以任何理由拒诊或者推诿。

“下一步，我们会进一步加强对各地落实情况的指导、监督和检查，不断提高医疗机构的医疗服务能力，进一步满足广大人民群众的看病就医需求。”焦雅辉说。