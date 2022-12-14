广州压细压实疫情防控工作

本报广州12月13日电 （记者罗艾桦）国务院联防联控机制《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》公布后，广州市坚决贯彻落实新十条要求，持续全面优化各项防控措施，及时向市民发放“明白卡”“爱心包”，压细压实各项工作，更加科学精准防控疫情。

广州日报报业集团和广州市卫健委、广州市教育局近日联合推出了《个人防疫超全指南》，让每个市民做好自己和家人的健康“守门人”，共同筑牢社会公共医疗卫生健康屏障。

围绕强化重点人群和脆弱群体防护，广州面向镇街社区和工厂学校等发放“防疫明白卡”，强化就医指引。白云区在发放“防疫明白卡”的同时，还附赠“爱心包”，其中含有水银体温计、连花清瘟胶囊、布洛芬缓释胶囊、口罩等物资，首批近1万份。花都区卫健局与区委宣传部制作了粤语、普通话、客家话3种语言的健康引导小视频，迅速下发到各镇街、各部门。各区24小时医疗咨询热线纷纷开通，方便市民群众求医问诊。其中，荔湾区公布了7×24小时疫情防控、救治应急咨询电话热线。

针对当前市民群众需求量比较大的退热、止咳、治感冒、抗病毒类药品，市场监管部门动员相关生产和销售企业加大生产量和储备量，并第一时间停止执行《疫情期间需实名登记报告药品目录》药品登记上报制度。

进入冬季，老年人容易发生新冠病毒、流感病毒或肺炎球菌叠加感染，接种新冠疫苗很有必要。广州不仅迅速设置疫苗流动接种点，启动吸入式新冠疫苗接种，让老年人在“家门口”直接接种，还采取个性化服务，对行动不便的老年人开通绿色通道接种，千方百计为老年人疫苗接种做好各项服务保障，把全民免疫屏障织得更密、筑得更牢。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 14 版）