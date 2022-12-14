推进中医药高等教育高质量发展

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“促进中医药传承创新发展。”这体现了以习近平同志为核心的党中央对中医药事业的高度重视。新时代新征程，我们要增强责任感、使命感和紧迫感，紧紧围绕党和国家事业发展，奋力推进中医药事业和中医药高等教育高质量发展。

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。中国式现代化要以卫生健康服务体系现代化为支撑。中医药作为中华文明的瑰宝，为中华民族繁衍昌盛作出了卓越贡献。新时代中医药事业发展必须坚持人民至上，为人民谋健康。长期以来，北京中医药大学坚持扎根中国大地办医办学，推动优质资源惠及基层百姓。我们通过医疗联盟、医联体等模式“直通”200余家基层中医院、社区卫生服务点。我们紧扣人民健康需求，聚焦行业急需、关系国计民生的重大问题，面向新冠肺炎疫情防控，积极组织专家开展科技攻关、远程会诊，编写《新冠肺炎中医诊疗手册》，指导临床防治及研究。我们充分发挥中医药优势，守护人民群众全生命周期健康。我校中国工程院院士、国医大师王琦教授的研究成果——中医体质辨识法被纳入《国家基本公共卫生服务规范》，让中医药在国家公共卫生事业中发挥更大作用。

中医药高等院校作为人才培养和科技创新的高地，肩负着为中医药事业高质量发展提供坚强人才支撑的重要使命。近年来，中医药高等教育规模持续增长，累计培养出数百万中医药专门人才。着眼于未来，中医药高等教育必须坚持目标导向、需求导向、效果导向，以新理念、新高度、新举措不断完善符合中医药特点的人才培养模式，提升人才培养的质量。这要求我们，坚守教育质量生命线，夯实中医药院校里中医药专业的主体地位；坚持中医药教育姓“中”，强化中医思维和中医临床能力培养；打破学科壁垒，完善多学科交叉的高层次人才培养模式。

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围。”我们要充分认识到创新对于中医药现代化的重大意义，深刻把握创新是中医药现代化的第一动力。要坚持守正创新，中医药现代化必须坚持“中主它随”，传承创新中医药理论，创新中医药实践，开展中医药研究；要强化有组织科研，针对中医药基本理论的现代研究、中医经典的传承挖掘、重大疾病的中医药防治等重点方向，推动各类创新资源向重大科技项目集聚；要构建高水平科技创新平台，深化协同创新，围绕优势学科、特色学科方向，优化配置创新资源，推进政产学研用协同创新，积极构建政府、企业、社会等力量多元参与机制。

中医药高等教育发展要坚持“四个面向”，营造识才爱才敬才用才的环境，为各类人才搭建干事创业的平台，让每一位师生职工都有强烈的归属感、获得感、荣誉感，从而为中医药事业发展注入源源不断的动力。要深化管理体制机制改革，提升中医药人才评价和激励机制的针对性与科学性，激发人才活力；要传承创新中医药文化，加强“中医文化学”学科建设，深挖中医经典文献精髓，诠释中医药文化哲学内涵；要营造人心向学的办学氛围，努力实现全过程、全方位、全员育人，汇聚强大合力。

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。只要广大中医药工作者增强民族自信，勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，就一定能推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

（作者为北京中医药大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 05 版）