细化致微落实各项优化措施 确保疫情防控转段平稳有序

新华社北京12月13日电 国务院副总理孙春兰13日到北京市调研指导疫情防控工作，转达习近平总书记对首都人民的关心问候，看望慰问奋战在抗疫一线的医务人员和社区工作者，考察北京朝阳医院、首都儿科研究所、清华大学附属垂杨柳医院、连锁药房、建国门社区卫生服务中心，实地了解发热门诊设置、就诊转诊流程、分级诊疗运行、亚定点医院建设、药品储备供应等情况。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持人民生命至上、人民利益至上，实施好“二十条”和“新十条”，加强统筹、转变观念，把工作重心从防控感染转到医疗救治上来，工作目标是保健康、防重症，确保防控措施调整转段平稳有序，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

当前，北京市新增感染者处于快速增长期，但绝大多数为无症状感染者和轻型病例，目前在院重症危重症患者50例，多有基础性疾病。孙春兰强调，党中央、国务院对北京疫情防控高度重视，当务之急是支持北京保障好群众的就医用药。目前北京市有303家发热门诊，要优化流程，同时扩容医疗资源，加快在方舱医院设置发热门诊，所有发热门诊都增加诊室和医务力量，分流大医院患者就诊压力，减少患者等候时间。要强化分级诊疗，发挥社区医疗卫生机构、互联网医院作用。社区要从风险人员管控转到医疗救治服务，做好健康调查、送药上门、心理疏导。要加强老年人、儿童、有基础性疾病患者、孕产妇、血液透析患者等脆弱群体的保护，不管新冠还是普通患者，医疗机构都要接诊治疗。目前药品和检测试剂正在加紧生产、供应，总体可满足需求，有关部门已成立专班每日调度，北京市要精细化投放，发挥线上线下市场作用，保障终端配送效率，提高可及性。北京市委市政府正在下大力气加快解决群众就医用药问题，我们有举国体制的优势，一定能平稳渡过疫情高峰。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 04 版）