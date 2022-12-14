贾伟：多方协作搭建转化平台 让科研成果惠及更多患者

“医疗机构要积极开展多学科合作，多方协作搭建科研成果转化平台，优化人才培养机制，让科研成果惠及更多患者。”北京积水潭医院血管外科副主任贾伟近日做客人民健康推出的《科研的力量》系列直播节目时说。

“医学的进步离不开科学研究的探索，开展科学研究是临床医生必不可少的工作技能。临床医生在工作中不断对实际问题进行深入思考、探索与研究，才能进一步推动医学的发展与进步。”贾伟说，“尽管北京积水潭医院血管外科属于较为年轻的科室，但积极深入科研创新，依托积水潭医院骨科和烧伤特色专科，将医、教、研结合并重，重点关注骨科静脉血栓、血管烧伤等相关患者的救治，并开展科研立项与课题申报。”

多学科诊疗是提升科研能力的方式之一。贾伟以糖尿病足为例，进行了相关介绍。他说，糖尿病足的治疗涉及多个学科，其中包括血管外科的血管闭塞、内分泌科的血管调控等多个问题。在开展多学科诊疗的过程中，通过不同科室间的交流也能帮助医生发现常见问题中比较容易忽视的方面，进一步帮助医生深入挖掘，开展相关研究，从而达到一加一大于二的效果。

“临床医生往往是项目的提出者，通过在实际工作中发现材料、药物在应用中需要改进与提升的地方，并与院校、科研机构以及企业开展合作，发挥自身优势，进一步改善和提升药物、材料以及手术操作中不完善的方面，并推动转化落实。”贾伟说，“院校、科研机构、企业等是科研项目的实施者，要依托自身专业优势，为医生提出建议，并帮助医生更好地将项目落地实施。”

“术业有专攻，企业也为我们提供了更加专业的知识。” 贾伟提到，在多方合作的平台中，科研机构、企业、医院分别承担了不同的角色，以疾病为出发点，多方沟通，通过研究发病机制、发病过程以及治疗效果，各方寻找其平衡点，提升材料性价比，为群众提供更合理的治疗成本。例如，积水潭医院与美的医疗旗下万东医疗通过成立专项小组，由医院提出需求与建议，美的医疗旗下万东医疗在材料与技术方面开展革新与改进，并反馈临床进行验证，通过医工协作，加速创新成果转化。贾伟指出，随着个性化、精准化治疗的不断推进，也进一步驱动临床医生从细节着手和实际需求着手，开展科研立项，为患者提供更加精准的治疗。

营造良好的科研创新环境也是推进科研创新的方式。贾伟说，近年来，我国对科研创新尤为重视，科研成果成为医生晋升和职称评定的重要指标。他建议，在职称评定和晋升方面可以结合自身擅长方向分类管理，鼓励有创新思维能力的医生开展科研开发与挖掘的同时，也积极鼓励“动手能力强”的医生深入开展临床治疗，全面促进医院高质量发展。在人才培养方面，贾伟建议，日常工作中要注重培养青年医生的科研思维能力，让年轻人结合日常工作中遇到的问题，积极查阅文献资料，启发和引导青年医生开展相关科研创新研究。