李文斌：加强临床和产业间交流 深入临床助力科研成果转化

近日，第六届中国医药创新与投资大会在苏州举办，中国脑促会脑神经药物临床研究专委会副主任委员兼秘书长、首都医科大学附属北京天坛医院肿瘤综合治疗中心主任李文斌表示，要加强多方交流，深入临床研究，促进研究成果转化，让研究成果惠及更多患者。

中国脑促会脑神经药物临床研究专委会副主任委员兼秘书长、首都医科大学附属北京天坛医院肿瘤综合治疗中心主任李文斌。受访者供图

“基础研究的人对临床不是很熟悉，临床工作中发现的问题也不知道从何下手。”李文斌表示，信息不对等是当前转化研究面临的主要问题。在临床中发现的问题要如何反馈到产业、产业界研发的新药要如何补充临床治疗的短板，还需要产业界和临床界进一步磨合。需要加强研究者、投资商、医院临床专家间交流，碰撞出更多“火花”，促进研究成果转化，惠及更多患者。

“我国在神经肿瘤的临床药物研究方面起步比较晚，但在近几年呈现井喷式的发展。”李文斌表示。近年来，国家大力支持医药创新，鼓励研发原创药物，各个企业都在关注新药研发。

为进一步深入临床研究，助力科研转化，天坛医院专门开设了研究型病房。李文斌表示，现在大部分医院都是普通病房，住院天数受医院的严格管理。而在研究型病房中，可以完全按照试验设计制定患者天数，治疗费用也由申报方负担，患者不需要交付费用。对于患者关心的研究型病房的安全问题，李文斌表示，所有临床试验都是经国家批准，且临床试验都是在经过多次动物试验的基础之上开展的。