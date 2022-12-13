用心用情用力为群众办实事

二级以上医院和具备条件的基层医疗卫生机构发热门诊应设尽设、应开尽开，尽最大可能满足人民群众的就医需求；针对一部分人有核酸检测方面的需求，要求不能随意撤除核酸采样的点位；对失能、半失能老年人提供上门接种服务，打通老年人接种“最后一百米”……新十条优化措施出台后，各地区各部门在落实落细各项政策要求同时，努力聚焦群众反映强烈的实际问题出实招、解难题。

全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨，坚持以人民为中心是我们党一切工作的出发点和落脚点。遭遇新冠肺炎疫情以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持人民至上、生命至上的理念，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，有效处置了百余起聚集性疫情，有效应对了五波全球性疫情的冲击，感染率和死亡人数保持在全球最低水平；坚持在发展中保障和改善民生，在为群众办事、解决实际问题上用心用情用力，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响；面对病毒变异新特性和疫情形势新变化，我们都始终坚持以人民为中心，实事求是、因时因势不断优化调整疫情防控措施。近三年的战“疫”实践，生动诠释了以人民为中心的价值底色，充分彰显了我们党始终同人民同呼吸、共命运、心连心。

当前，随着新冠病毒传播力增强、致病力减弱，我国疫情防控正面临着新形势新任务。新十条优化措施，对群众关心的核酸检测、阳性感染者、密切接触者管理，高风险区划定封控，老年人疫苗接种和群众就医用药保障，以及学校疫情防控和涉疫安全保障等防控工作进行了优化，这对落实工作提出了更高要求。越是形势严峻、任务艰巨，越要深入践行以人民为中心的发展思想，以更加顽强的意志、更加扎实的作风、更加务实的行动推动各项优化措施落地见效，各项工作务必抓得更细、落得更实，不仅要有力度，也要有温度。要想群众之所想、急群众之所急、解群众之所难，坚决纠正简单化、“一刀切”，防止“一放了之”，千方百计为群众排忧解难，在保障和改善民生上拿出更多实招。要畅通“接诉即办”渠道，认真倾听群众的意见，对群众反映的急难愁盼问题第一时间回应解决，切实为群众做好服务，保护好群众的切身利益。

回望近三年的抗疫斗争，统筹疫情防控和经济社会发展之所以能取得重大积极成果，一个重要原因在于党和人民心往一处想、劲往一处使，汇聚起同心抗疫的强大合力。面对这场世纪疫情，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻党的群众路线，始终与人民想在一起、干在一起，我们一定能够取得抗击疫情的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 07 版）