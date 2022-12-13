提升农村地区医疗保障能力

本报北京12月12日电 （记者白剑峰）国务院联防联控机制综合组日前印发《依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案》。

《方案》要求，发挥县域医共体牵头的县级医院在农村地区医疗服务体系中的龙头作用，指导乡镇卫生院和村卫生室做好对辖区内老年人合并基础疾病等特殊人员实施健康监测，形成县、乡、村三级联动的医疗服务体系。统筹城乡医疗资源，按照分区包片原则，建立健全城市二级及以上综合性医院与县级医院帮扶机制，畅通市县两级转诊机制，提升农村地区重症救治能力，全力保障农村地区人民群众生命安全和身体健康。

完善对口帮扶机制，形成新冠肺炎医疗服务城乡联动。以省内城乡医院对口帮扶关系为基础，遴选省内城市综合实力较强的二级及以上综合性医院，按照分区包片原则，与各县（市）建立对口帮扶机制，以“一对一”紧密帮扶为基础、“一对多”灵活帮扶为补充，组建覆盖辖区内所有农村地区的新冠肺炎医疗服务城乡联动工作组，通过下沉巡诊、派驻专业人员、建立远程医疗协作网等方式，提升农村地区新冠肺炎医疗服务能力。县域医共体牵头的县级医院、定点医院、亚定点医院应当加入工作组，联合做好农村地区新冠肺炎患者的分级分类救治。

提升县域新冠肺炎医疗救治能力。县域医共体牵头的县级医院要在12月底实现以下目标：做好重症医疗资源准备；做好重症医学专业相关医护人员准备；加强缓冲病房建设；做好传染科建设。提高乡镇卫生院医疗服务能力，包括加强乡镇卫生院发热诊室（门诊）设置、加强基层医疗卫生人员培训、增强村卫生室医疗服务能力、充分发挥信息化的支持作用。

明确县域分级诊疗流程。以乡镇卫生院为主体落实基层首诊和居家治疗；落实定点医院、亚定点医院的分类收治；落实县域医共体牵头县级医院的重症救治；做好患者转诊衔接工作。

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 07 版）